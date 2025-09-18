Vinculan a proceso a “El Choko”, líder de “La Chokiza”, por extorsión y secuestro

Un juez federal ha dictado auto de vinculación a proceso contra Alejandro Gilmare Mendoza Díaz, alias “El Choko”, presunto líder de la banda delictiva “La Chokiza”. La decisión judicial se tomó por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés.

El proceso penal también se inició contra Luis Alberto Cadena Roque, presunto cómplice de “El Choko”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las pruebas necesarias para que el juez de control determinara que existen elementos suficientes para presumir la culpabilidad de ambos individuos en los crímenes imputados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en prisión mientras dure el proceso judicial.

¿Quién es ‘El Choko’ y dónde cumplirá la prisión preventiva?

“El Choko” es señalado por las autoridades como el principal orquestador de “La Chokiza”, un grupo criminal con un historial de extorsión, secuestro y venta de drogas. Su detención y ahora su vinculación a proceso representan un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en la capital.

Tanto Alejandro Gilmare Mendoza como Luis Alberto Cadena Roque fueron trasladados al Cefereso número 1 “Altiplano”, una prisión de máxima seguridad en el Estado de México. Se les ha concedido un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía deberá recabar más pruebas para sustentar las acusaciones.

Sandra Cuevas y su supuesto vínculo con “El Choko”

e acuerdo con información publicada por el portal narcopoliticos.com, que cita informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), existen presuntos nexos de Sandra Cuevas con la delincuencia organizada, específicamente con La Unión Tepito y “La Chokiza”.

En el informe compartido, se indica que “El Choko” era la expareja de Sandra Cuevas. Incluso en redes sociales se pueden encontrar imágenes de ellos dos dándose un beso, aunque la exalcaldesa ha negado sus supuestos vínculos con el narcotráfico.