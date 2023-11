¿Quién era Ociel Baena, el primer magistrado no binario de Latinoamérica, que fue hallado muerto?

México se despertó con una noticia que rompió los corazones de miles: el asesinato del magistrade electoral Jesús Ociel Baena y el de una persona más en su domicilio en Aguascalientes. Se trataba del primer magistre no binario en Latinoamérica, por lo que muchos señalaron que su muerte no podía quedar impune.

En ese sentido, es importante recordar quién era y cuál era su experiencia en el cargo como magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

¿Dónde fue hallado muerto Ociel Baena Sauceda?

El magistrade electoral Jesús Ociel Baena fue encontrado muerto este lunes 13 de noviembre en su domicilio en Aguascalientes, esto, en el fraccionamiento Punta del Cielo, donde también se encontró el cuerpo de otra persona, así lo informó la Fiscalía General del Estado.

¿Quién era Ociel Baena, el ‘magistrade’?

Jesús Ociel Baena era un magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, se trata de la primera persona no binaria en ocupar el puesto y era reconocido por ser activista a favor de los derechos de las personas no binarias.

Nació en Saltillo, Coahuila; sin embargo, llevaba más de 10 años residiendo en Aguascalientes.

Tenía una licenciatura en derecho y maestría en derecho constitucional, además, era considerado como una persona experta en derechos político-electorales. Ociena Baena se convirtió en una figura representativa para las personas LGBT, pues en plataformas como TikTok, pues podía platicar sobre temas políticos, electorales y sociales a su manera, con vestuarios representativos de la comunidad a la que representó.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes en redes del magistrado Ociel Baena?

Tan solo en julio del presente año, se registró el asesinato del activista guerrerense Ulises Nava; en ese momento, Ociel Baena dijo: “Pude haber sido yo”.

Gracias a ti — OCIEL BAENA (@ocielbaena) November 13, 2023

La última publicación del magistrade fue un “Gracias a ti"; sin embargo, el mensaje original fue eliminado. El tuit se llenó de comentarios como: “Hace nueve horas seguías con vida. Qué efímera es la vida en este país de pesadilla. Que en paz descanse"; “Twitteó hace 9 horas, no puede ser"; “Tu asesinato no tiene que quedar impune. No se vale”, entre otros.