Caos en el Metro CDMX hoy 18 de agosto: En vivo sigue el avance, retrasos y cierres de estaciones
¡Que no se te haga tarde! En este lunes, consulta cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y así puedas llegar a tiempo a tu destino.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el reporte minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 18 de agosto de 2025.
¡Atención! La Línea 1 sigue en trabajos de modernización, por lo que el servicio opera únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos. Las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, cuentan con servicio emergente de autobuses de la RTP para conectar a los usuarios.
EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 3?
Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos para que pase un tren en la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Pueden explicar que carajos está pasando en zapata a línea 3 está totalmente llevo mas de 20 minutos y ni un pinche tren hacia universidad, realmente todos tenemos que llegar a trabajar @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM @Claudiashein si no pueden con esto renuncien— veronica islas (@llaveritorebeld) August 18, 2025