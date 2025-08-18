Caos en el Metro CDMX hoy 18 de agosto: En vivo sigue el avance, retrasos y cierres de estaciones

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el reporte minuto a minuto sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 18 de agosto de 2025.

¡Atención! La Línea 1 sigue en trabajos de modernización, por lo que el servicio opera únicamente entre Pantitlán y Chapultepec en ambos sentidos. Las estaciones cerradas: Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, cuentan con servicio emergente de autobuses de la RTP para conectar a los usuarios.