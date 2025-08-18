Logo InklusionSitio accesible
¡Alerta vial en CDMX! Marchas y manifestaciones para este 18 de agosto 2025; calles cerradas y alternativas viales

Estas son las zonas afectadas por las marchas en CDMX para este lunes, junto con las alternativas viales; se recomienda tomar precauciones en tus traslados.

Escrito por: Fernanda Benítez
Marchas en CDMX hoy 18 de agosto 2025; calles cerradas y alternativas viales
Zonas afectadas por las marchas en CDMX|X:@OVIALCDMX

¿Vas a la escuela o al trabajo? Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 18 de agosto de 2025; estas son las calles afectadas y las alternativas viales? Te compartimos toda la información.

EN VIVO

Agilizan avance en Eje 3 Poniente; no hay reporte de manifestantes

Elementos de tránsito, agilizan la circulación en la vialidad de Eje 3 Poniente y Av. Chapultepec.

No hay reporte de manifestantes en la CDMX

Hasta el momento no hay reporte de manifestantes en las calles de la CDMX; hay buen avance en Eje 2 Morte al paradero de Indios Verdes.

Buen avance en Eje 4 Sur; zonas sin tráfico

Reportan buen avance en 4 Eje Sur desde Av. Cuauhtémoc hasta la Calzada de Tlalpan.

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?

¡Toma precauciones! Te compartimos las zonas afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este lunes, ¿cuáles son?

  • 10:00 horas - Prolongación Constitución, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco.
  • 10:00 horas - Av. Insurgentes Sur, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
  • 15:00 horas - Av. Paseo de la Reforma, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

Implementan modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas

Implementan modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas; se recomienda tomar precauciones.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula para este lunes 18 de agosto 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado color amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

