¡Alerta vial en CDMX! Marchas y manifestaciones para este 18 de agosto 2025; calles cerradas y alternativas viales
Estas son las zonas afectadas por las marchas en CDMX para este lunes, junto con las alternativas viales; se recomienda tomar precauciones en tus traslados.
¿Vas a la escuela o al trabajo? Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas en CDMX hoy 18 de agosto de 2025; estas son las calles afectadas y las alternativas viales? Te compartimos toda la información.
EN VIVO
Agilizan avance en Eje 3 Poniente; no hay reporte de manifestantes
Elementos de tránsito, agilizan la circulación en la vialidad de Eje 3 Poniente y Av. Chapultepec.
Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC, se encuentran agilizando la vialidad en Eje 3 Poniente y Av. Chapultepec. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/EovANCgjXJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2025
No hay reporte de manifestantes en la CDMX
Hasta el momento no hay reporte de manifestantes en las calles de la CDMX; hay buen avance en Eje 2 Morte al paradero de Indios Verdes.
Av. Insurgentes con #AvanceConstante de Eje 2 Norte al paradero de Indios Verdes. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/J2QZdbf2cv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2025
Buen avance en Eje 4 Sur; zonas sin tráfico
Reportan buen avance en 4 Eje Sur desde Av. Cuauhtémoc hasta la Calzada de Tlalpan.
#BuenAvance en Eje 4 Sur de Av. Cuauhtémoc hacia Calzada de Tlalpan. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/br4IijxtU6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2025
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
¡Toma precauciones! Te compartimos las zonas afectadas por las marchas, manifestaciones y bloqueos para este lunes, ¿cuáles son?
- 10:00 horas - Prolongación Constitución, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco.
- 10:00 horas - Av. Insurgentes Sur, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- 15:00 horas - Av. Paseo de la Reforma, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 18 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/T5c19fiFGX
Implementan modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas
Implementan modo reversible en Circuito Interior desde La Raza a Leibnitz desde las 6:30 a las 9:00 horas; se recomienda tomar precauciones.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/W7s4bl0jqL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2025
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula?
El Hoy No Circula para este lunes 18 de agosto 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado color amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 18, 2025
El #HoyNoCircula de este lunes 18 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo 🟡y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/88QA3GiE52