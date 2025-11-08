Amagó a mujer de 60 años para extorsionarla y recibe paliza en CDMX

Una mujer de 60 años de edad vivió momentos de miedo y angustia luego de que un sujeto llegó hasta su local de comida en la Ciudad de México (CDMX) donde la amagó con una pistola para extorsionarla, sin embargo, vecinos que se percataron de la situación comenzaron a golpearlo.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX, donde de acuerdo con el reporte de la policía, un sujeto, al parecer, solicitó dinero a una mujer comerciante para no lastimarla.

Vecinos retuvieron y golpearon a sujeto acusado de extorsión en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías que patrullaban por la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, fueron informados de una detención ciudadana en el cruce de Villa General Mitre y Villa Gaton, por lo que acudieron al lugar.

Cuando los oficiales llegaron encontraron un grupo de personas que agredía a un hombre, por lo cual intervinieron y salvaguardaron su integridad física.

Hombre amagó con una pistola en su puesto de comida

La víctima, una mujer de 60 años de edad, les dijo que, momentos antes, al encontrarse al interior de su puesto de venta de comida, fue amagada por el sujeto con una pistola y le solicitó dinero para que pudiera seguir trabajando.

La señora de la tercera edad agregó que decidió pedir ayuda, por lo que los transeúntes que pasaban por la zona impidieron que huyera y lo agredieron físicamente.

Extorsionador en CDMX golpeado tenía un balazo en el glúteo

Los oficiales realizaron la detención del sujeto de 47 años de edad y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El detenido tenía una lesión por impacto de arma de fuego en el glúteo derecho, por lo que lo trasladaron a un nosocomio bajo custodia policial, en donde lo diagnosticaron como estable, herida de la que no dijo cómo se la realizó.

¿Cuál es la pena de cárcel por extorsión en CDMX?

El Código Penal para el Distrito Federal señala en el Artículo 148 Quáter el delito de extorsión se castiga con una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización. Este delito se perseguirá de oficio.