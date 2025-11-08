¿A qué hora empieza la Marcha de la Generación Z México HOY 8 de noviembre 2025? Estas son las calles afectadas de la CDMX
hoy se llevará a cabo el Movimiento de la Generación Z México y esto podría traer afectaciones en la capital; aquí toda la información sobres marchas CDMX hoy.
Para facilitar la planificación de sus actividades y traslados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido la información más reciente sobre las marchas y concentraciones programadas para este sábado 8 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para evitar retrasos, considerando un probable bloqueo en vialidades principales como Calzada de Tlalpan.
Las autoridades capitalinas prevén una jornada con una notable cantidad de eventos que impactarán la movilidad. El registro oficial incluye una marcha, nueve concentraciones, dos rodadas de motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento a lo largo del día.
EN VIVO
Bloqueo en carriles centrales del Viaducto Río de la Piedad
Manifestantes están bloqueando los carriles centrales del Viaducto Río de la Piedad, justo después del Eje 3 Oriente, en dirección al Oriente. Se recomienda tomar como alternativas viales el Eje 2 Sur y el Eje 4 Sur.
08:58 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran la circulación en carriles centrales de Viaducto Río de la Piedad pasando Eje 3 Oriente con dirección al Oriente. #AlternativaVial Eje 2 Sur y Eje 4 Sur. pic.twitter.com/P2zdJXnrPl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 8, 2025
Rodadas CDMX
En cuanto a las movilizaciones sobre ruedas, se ha identificado una rodada de motociclistas relevante:
Cuauhtémoc (17:30 Horas): El Motoclub “LGBTIBIKERS México” iniciará su recorrido desde el Monumento a la Revolución, dirigiéndose a un restaurante ubicado en Leonardo da Vinci No. 224, Col. Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.
Se exhorta a los automovilistas y usuarios de transporte público a consultar los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para obtener la información completa y actualizada de todas las actividades previstas para este sábado, con el fin de evitar contratiempos en sus trayectos.
Concentraciones en la CDMX hoy
Se esperan diversas concentraciones con motivos específicos en varias alcaldías:
Benito Juárez (09:00 Horas): Usuarios de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” se congregarán en la sede de la alcaldía. Su principal demanda es que se les exima del pago de las cuotas del mes de diciembre, ya que las instalaciones se encuentran cerradas por trabajos de mantenimiento y no han recibido las clases correspondientes.
Miguel Hidalgo (15:00 Horas): El Campamento Mar Blanco 102 se reunirá en la Plaza del Árbol de la Noche Triste (Calzada México Tacuba No. 453, Col. Popotla). Este encuentro forma parte de la segunda jornada de resistencia artística “De Popotla a Palestina, vivienda libre y digna”, y su objetivo es exigir el derecho a una vivienda digna.
Movimiento Generación Z México
El único evento de marcha registrado corresponde al Movimiento “Generación Z México” en la alcaldía Cuauhtémoc, que ha definido la siguiente ruta:
11:00 Horas: Partida desde el Ángel de la Independencia.
12:00 Horas: Paso por la Glorieta de Insurgentes.
Destino: Palacio Nacional.