¿A qué hora empieza la Marcha de la Generación Z México HOY 8 de noviembre 2025? Estas son las calles afectadas de la CDMX

Para facilitar la planificación de sus actividades y traslados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido la información más reciente sobre las marchas y concentraciones programadas para este sábado 8 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México. Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para evitar retrasos, considerando un probable bloqueo en vialidades principales como Calzada de Tlalpan.

Las autoridades capitalinas prevén una jornada con una notable cantidad de eventos que impactarán la movilidad. El registro oficial incluye una marcha, nueve concentraciones, dos rodadas de motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento a lo largo del día.