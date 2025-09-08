Jesús Muñoz vuelve a México tras ser deportado a África por error de EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano, arribó esta tarde a la Ciudad de México después de ser repatriado desde Juba, la capital de Sudán del Sur.

El connacional había sido deportado de manera arbitraria desde Estados Unidos el pasado 20 de mayo, tras cumplir una sentencia de 25 años de prisión.

Así fue el proceso de repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez

El proceso de repatriación se realizó con seguimiento y apoyo consular por parte del gobierno mexicano. El 5 de septiembre, el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, viajó personalmente a Juba para recibir a Muñoz y coordinar su traslado hacia México.

La repatriación se efectuó junto a otros siete extranjeros que habían sido condenados en Sudán del Sur por delitos graves, incluyendo asesinato y violación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur informó que la repatriación se concretó de manera “exitosa” el 6 de septiembre de 2025, cumpliendo con los estándares del derecho internacional, acuerdos bilaterales y protocolos diplomáticos.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional se complace en anunciar la repatriación del Sr. Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano, a su país de origen”, indicó el comunicado oficial.

¿Quién es Jesús Muñoz Gutiérrez, el mexicano repatriado?

Jesús Muñoz fue detenido el 12 de mayo en Estados Unidos y declarado culpable de asesinato en segundo grado, lo que derivó en una sentencia de cadena perpetua. Pese a que México comparte frontera con Estados Unidos, Muñoz fue deportado a Sudán del Sur, junto a ciudadanos de Birmania, Vietnam, Laos y Sudán del Sur. Este traslado generó cuestionamientos sobre la legalidad y el procedimiento seguido por las autoridades estadounidenses.

Durante su detención en Estados Unidos, Muñoz estuvo bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser enviado al país africano. La llegada a México marca el final de un largo proceso de repatriación y garantiza que el connacional pueda reintegrarse a su país bajo la protección del gobierno mexicano.