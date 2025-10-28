“Se fueron juntos contra mí": Madre e hijo protagonizan agresión contra estudiante en Paraguay (VIDEO)

Una joven de apenas 17 años de edad fue víctima de una agresión a golpes y jalones por una madre y su propio hijo a las afueras de la escuela donde ambos menores estudian en el Departamento Central de Paraguay.

La agresión sucedió en el barrio de San Roque, en la comunidad de San Lorenzo, cuando la adolescente estaba frente al colegio Saturio Ríos, después de que ambos alumnos tuvieran una discusión.

Brutal agresión en San Lorenzo: Madre e hijo atacan a joven por defender a compañera

De acuerdo con la agredida, el joven había agredido a otra compañera, tras lo cual la adolescente salió en su defensa. Tras ello, la madre del estudiante, quien estaba en el interior de la escuela, buscó a la alumna, la golpeó y la jaló del cabello, mientras su hijo la empujaba.

▶️SALVAJE AGRESIÓN | ​​😡



🛑La madre de un alumno agredió a una estudiante en San Lorenzo.



La gresca se extendió hasta la ruta.😤pic.twitter.com/jzZdoXEjBD — DELPY 📱🎬 (@delpynews) October 28, 2025

“Me enteré que mi amiga fue agredida por él, por su hijo y yo veía cómo se burlaba de ella. Yo no sabía qué hacer y le defendí y reaccioné por él y le di un golpe. La señora estaba en el colegio porque él había agredido a otro compañero y se fueron juntos contra mí”, mencionó la víctima.

Evidencia incautada: Policía decomisa un machete y un cuchillo tras la detención

La joven terminó con rasguños y golpes en el cuello y la espalda. Incluso refirió que teme represalias, ya que el adolescente involucrado suele ser violento y está acompañado de otros jóvenes que portan armas blancas.

Familiares de la víctima presentaron una denuncia formal contra la mujer y su hijo, quien también fue acusado por agredir a otro alumno.

Consecuencias legales: La madre detenida y los cargos por perturbación de la paz pública

La policía acudió al lugar y detuvo a la madre del adolescente y a dos menores involucrados por perturbación de la paz pública. Durante el procedimiento, decomisaron un machete de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo de carnicero y un teléfono celular, que quedaron como evidencia.

El colegio, en coordinación con la comisaría local, recibió la denuncia formal de estas agresiones. La fiscalía detuvo a la madre implicada para continuar con las investigaciones.

La joven herida relató que tras la agresión acudió a una clínica donde le confirmaron las lesiones en cuello y espalda, que todavía le causan dolor. Manifestó temor ante la posible reacción del adolescente, quien ya salió de la comisaría y mantiene un historial de violencia. Las autoridades ya están al tanto del caso y avanzan con el proceso legal.

