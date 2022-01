¿Quién tiene que tramitar su RFC en el SAT este 2022?

Este 2022 entró en vigor la miscelánea fiscal, entre los cambios que más destacan son la obligatoriedad para que mayores de 18 años tengan que tramitar su RFC ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque existen diversas dudas sobre su requisito, esta guía ayudará a entender mejor estos cambios.

Un experto en temas fiscales explicó que las personas que deben tramitar su RFC ante el SAT, de acuerdo con la miscelánea fiscal son aquellos mayores de 18 años.

“Ya entró la disposición entonces lo que dice la ley es: darse de alta mayores de 18 años, y lo que se ha dado mucha difusión es solamente para los jóvenes, sin embargo, lo que la ley dice es: todo aquel mayor de 18 años, por lo cual, un adulto mayor claramente es mayor de 18 años, por lo cual tiene que dar de alta su RFC”, explicó Elio Zurita, de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Trámite del RFC para mayores de 18 años de edad

¿Cómo sacar mi RFC en el SAT con CURP?

Para tramitar el RFC es muy sencillo, solo se tiene que tener a la mano el CURP, ingresar a www.sat.gob.mx e ir a la opción: “Trámites del RFC”, y dentro de la pestaña inscripción al RFC seleccionar: “Preinscripción en el RFC como persona física”, llene sus datos, así obtendrá un documento de preinscripción. Es necesario sacar una cita que también puede tramitar en la misma página del SAT .

Este es solo un trámite para una preinscripción, por lo que el día de la cita se deberá presentar el documento que se tramité en pasos anteriores, el CURP, una identificación oficial y comprobante de domicilio.

¿Cómo tramitar el RFC ante el SAT por internet?

El experto explicó que el RFC tiene que tramitarlo no solo los jóvenes, sino también para adultos mayores y amas de casa, con la finalidad de estar preparados en caso de que se lo soliciten para realizar algún trámite.

“Si para equis trámite necesito mi RFC y no lo tengo, la obligación ya está en la ley, tendré entonces que tramitarlo para ese momento, ¿yo que diría? No, ahorita no tengo que correr a darme de alta, en el supuesto que decimos, si no tengo ingresos, no tengo que correr el día de hoy a darme de alta, pero sí estar preparados el día de mañana para un trámite donde me digan, deme su RFC”, explicó Elio Zurita.

¿Existe multa por no tramitar el RFC?

Algunas de las dudas sobre tramitar el RFC es si generará alguna multa ante el SAT el no hacerlo, por lo que expertos explican si esto es verdad.

“No existe multa, eso es muy importante, es decir, hoy ya tengo que estar dado de alta, no lo hice, ¿me van a multar? No, de manera expresa la ley dice que no se va a imponer una multa por no darse de alta”, dijo Elio Zurita, de la Comisión de Investigación Fiscal del CCPM.