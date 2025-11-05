Logo InklusionSitio accesible
Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 5 de noviembre: 1 marcha y diez concentraciones

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025. ¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este miércoles 5 de noviembre de 2025.

EN VIVO

Automovil impacta motoneta en Eje Central

Una motoneta fue golpeada por un automóvil particular en un siniestro ocurrido en justo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Órgano en las inmediaciones de Garibaldi.

Manifestación en aseguradora en Periférico

Integrantes del Barzón se manifiestan afuera de una aseguradora ubicada en Periférico y la avenida San Isidro, muy cerca de Paseo de las Palmas, en la colonia Reforma Social. Los inconformes exigen el pago de un seguro por un siniestro que presuntamente no les han otorgado.

Bloqueo en Javier Rojo Gómez

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un bloqueo de manifestantes en la Avenida Javier Rojo Gómez, justo a la altura de Sur 16. La alternativa vial es Canal Río Churubusco, Anillo Periférico y Calzada Ignacio Zaragoza.

Atropellada en el Centro Histórico

Una mujer fue atropellada en calles del Centro Histórico. Se trata de una peatona que resultó lesionada luego de ser embestida por un auto que era conducido por otra mujer y mientras circulaba por la calle Nezahualcóyotl y 20 de noviembre. Policías de tránsito abanderan el área mientras se espera la llegada de una ambulancia.

¡Toma precauciones! Concentración en República de Brasil y República de Cuba

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se espera concentración de manifestantes en punto de las 9 de la mañana de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, en República de Brasil y República de Cuba, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Manifestación frente a Palacio Nacional

Unas 60 personas protagonizan una protestas frente a Palacio Nacional; se trata de una protesta pacífica encabezada por la Red Nacional de Refugiados AC., en una manifestación para alzar la voz por los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; además de que demandan transparencia y reconocimiento en el presupuesto federal destinado a los refugios.

Accidente en Tlalpan

¿Qué pasa en Tlalpan? Isidro Corro, reportero de Fuerza Informativa Azteca, nos reporta sobre un accidente registrado en Calzada de Tlalpan, justo a la altura de Héctor Fierro de la Concha, en la alcaldía Coyoacán. Este siniestro ocurrido a un costado de las obras por la nueva ciclovía dejó a una mejor lesionada, que fue atendida por elementos del ERUM.

Concentraciones hoy 5 de noviembre de 2025 en CDMX

Desde las 6:30 horas, integrantes del colectivo “Hasta Encontrarles” se concentrarán en la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Líneas 2, 8 y 9). Desde ahí abordarán transporte rumbo al Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, como parte de la “Sexta Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 5 de noviembre de 2025

Hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 se realizarán varias marchas, además de bloqueos en la Ciudad de México; conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), durante esta jornada, se tienen previstas 1 marcha, 10 concentraciones y 7 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

