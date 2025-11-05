Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 5 de noviembre: 1 marcha y diez concentraciones
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y afectaciones viales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025. ¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este miércoles 5 de noviembre de 2025.
EN VIVO
Automovil impacta motoneta en Eje Central
Una motoneta fue golpeada por un automóvil particular en un siniestro ocurrido en justo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Órgano en las inmediaciones de Garibaldi.
#AlertaVialFIA | Una motoneta fue impactada por un auto particular en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Órgano, en la zona de #Garibaldi.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
La conductora del vehículo ligero resultó lesionada. Servicios de emergencia laboran en el lugar. pic.twitter.com/bxxaDFECtU
Manifestación en aseguradora en Periférico
Integrantes del Barzón se manifiestan afuera de una aseguradora ubicada en Periférico y la avenida San Isidro, muy cerca de Paseo de las Palmas, en la colonia Reforma Social. Los inconformes exigen el pago de un seguro por un siniestro que presuntamente no les han otorgado.
#AlertaVialFIA | Integrantes del Barzón se manifiestan afuera de una aseguradora ubicada en Periférico y San Isidro, cerca de Paseo de las Palmas, colonia Reforma Social, @AlcaldiaMHmx— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Exigen el pago de un seguro por un siniestro que no les han otorgado. No permiten el ingreso… pic.twitter.com/GisWnUejbu
Bloqueo en Javier Rojo Gómez
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un bloqueo de manifestantes en la Avenida Javier Rojo Gómez, justo a la altura de Sur 16. La alternativa vial es Canal Río Churubusco, Anillo Periférico y Calzada Ignacio Zaragoza.
#PrecauciónVial | Considera bloqueo por manifestantes en Av. Javier Rojo Gómez a la altura de Sur 16. #AlternativaVial Canal Río Churubusco, Anillo Periférico y Calzada Ignacio Zaragoza. pic.twitter.com/b6B1Cfbsv0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 5, 2025
Atropellada en el Centro Histórico
Una mujer fue atropellada en calles del Centro Histórico. Se trata de una peatona que resultó lesionada luego de ser embestida por un auto que era conducido por otra mujer y mientras circulaba por la calle Nezahualcóyotl y 20 de noviembre. Policías de tránsito abanderan el área mientras se espera la llegada de una ambulancia.
#CDMX | Atropellan a una mujer en el Centro— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Una peatona resultó lesionada tras ser embestida por un auto conducido por otra mujer en la calle Nezahualcóyotl y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico.
Personal de Protección Civil atiende la emergencia en espera de una… pic.twitter.com/cNtCc4gYwP
¡Toma precauciones! Concentración en República de Brasil y República de Cuba
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se espera concentración de manifestantes en punto de las 9 de la mañana de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025, en República de Brasil y República de Cuba, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.
#PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 09:00 hrs., en República de Brasil y República de Cuba, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 5, 2025
Manifestación frente a Palacio Nacional
Unas 60 personas protagonizan una protestas frente a Palacio Nacional; se trata de una protesta pacífica encabezada por la Red Nacional de Refugiados AC., en una manifestación para alzar la voz por los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; además de que demandan transparencia y reconocimiento en el presupuesto federal destinado a los refugios.
#CDMX | Cerca de 60 personas se manifiestan frente de #PalacioNacional— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Se trata de una protesta pacífica encabezada por la @RNRoficial, alzando la voz por los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes; además demandan transparencia y reconocimiento en el presupuesto… pic.twitter.com/IiZ34MaSVw
Accidente en Tlalpan
¿Qué pasa en Tlalpan? Isidro Corro, reportero de Fuerza Informativa Azteca, nos reporta sobre un accidente registrado en Calzada de Tlalpan, justo a la altura de Héctor Fierro de la Concha, en la alcaldía Coyoacán. Este siniestro ocurrido a un costado de las obras por la nueva ciclovía dejó a una mejor lesionada, que fue atendida por elementos del ERUM.
#AlertaVialFIA | Accidente en #Tlalpan cerca de la nueva ciclovía deja una niña lesionada— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
⚠️ Un percance en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Héctor Fierro de la Concha, @TQuieroCoyoacan, dejó como saldo una pequeña lesionada, que fue atendida por el #ERUM.
🛑 El accidente… pic.twitter.com/kdLYViCrj0
Concentraciones hoy 5 de noviembre de 2025 en CDMX
Desde las 6:30 horas, integrantes del colectivo “Hasta Encontrarles” se concentrarán en la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Líneas 2, 8 y 9). Desde ahí abordarán transporte rumbo al Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, como parte de la “Sexta Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 5 de noviembre de 2025
Hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 se realizarán varias marchas, además de bloqueos en la Ciudad de México; conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), durante esta jornada, se tienen previstas 1 marcha, 10 concentraciones y 7 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 05 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 5, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/9L86Jv3ZRX