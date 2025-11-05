Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 5 de noviembre: 1 marcha y diez concentraciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy miércoles 5 de noviembre de 2025. ¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este miércoles 5 de noviembre de 2025.