Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Alerta Metro CDMX! Marcha lenta y afectaciones HOY 5 de noviembre: Revisa tu Línea

¿Marcha lenta? Conoce el avance del Metro CDMX HOY miércoles 5 de noviembre y revisa si hay retrasos o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.

Notas
Seguridad
Escrito por: Daniel Rivera-Iveth Ortiz
Compartir nota
¡Alerta Metro CDMX! Marcha lenta y afectaciones HOY 5 de noviembre: Revisa tu Línea
¿Marcha lenta? Conoce el avance del Metro CDMX HOY miércoles 5 de noviembre y revisa si hay retrasos o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.|Metro CDMX

Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), es crucial que sepas que la mañana de este 5 de noviembre ha iniciado con serias complicaciones. Múltiples líneas de la CDMX registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y marcha lenta en los trenes.

La hora pico de este miércoles se ha convertido en un verdadero desafío para los capitalinos. Reportes de usuarios confirman demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B.

¿Necesitas evitar las afectaciones? Aquí te decimos en qué líneas se concentra el problema y cuáles son las rutas alternativas más rápidas para garantizar tu llegada a tiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFERES DE CDMX COBRAN NUEVA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO SIN CUMPLIR REGLAMENTO

EN VIVO

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

Nuevos retrasos en L3

¡Tómalo en cuenta! Nuevamente se reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 3

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

¿Qué pasa en la L12? El Metro informa

Tras varios reportes de retrasos, el Metro de la CDMX informa que en este momento la Línea 12 presenta alta afluencia y ninguna falla, por lo que se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.

Línea 12 con alta afluencia y retrasos

¡Hay retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 12! Capitalinos que viajan en el Metro informan que el avance de los trenes no es constante.

En Línea 3 también reportan retrasos

¡Mucha atención! También reportan marcha lenta en el avance de los trenes de la Línea 3.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

¿Qué pasa en la Línea B? El Metro informa

Tras varios reportes de retrasos, el Metro informa que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Hay retrasos de hasta 10 minutos en Línea 2

Capitalinos que viajan en el Metro de la CDMX indican que en la Línea 2 hay retrasos de hasta 10 minutos en el avance de los trenes.

Línea A presenta retrasos; reportan retrasos

¡Tómalo en cuenta! Usuarios reportan retrasos en el avance de los trenes en la Línea A.

¡Buenos FIA'S!

Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 5 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?

Metro CDMXCDMXSSC CDMX

Notas