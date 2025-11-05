¡Alerta Metro CDMX! Marcha lenta y afectaciones HOY 5 de noviembre: Revisa tu Línea
¿Marcha lenta? Conoce el avance del Metro CDMX HOY miércoles 5 de noviembre y revisa si hay retrasos o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.
Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), es crucial que sepas que la mañana de este 5 de noviembre ha iniciado con serias complicaciones. Múltiples líneas de la CDMX registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y marcha lenta en los trenes.
La hora pico de este miércoles se ha convertido en un verdadero desafío para los capitalinos. Reportes de usuarios confirman demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B.
¿Necesitas evitar las afectaciones? Aquí te decimos en qué líneas se concentra el problema y cuáles son las rutas alternativas más rápidas para garantizar tu llegada a tiempo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFERES DE CDMX COBRAN NUEVA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO SIN CUMPLIR REGLAMENTO
EN VIVO
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
🕯️🚨 Feminicidio en #Monterrey: Yaneli Pardo fue asesinada por su pareja y socio, Alejandro Garza— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
La mañana del lunes, Yaneli Pardo, de 38 años, fue perseguida y golpeada por un hombre en calles de Cumbres Mediterráneo. Un video muestra cómo ambos se suben a una camioneta;… pic.twitter.com/IXuBtVzmSb
Nuevos retrasos en L3
¡Tómalo en cuenta! Nuevamente se reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 3
@MetroCDMX Qué pasa en línea 3, llevamos 10 minutos parados? pic.twitter.com/d6whl9huhl— Linda Gam. (@Lindaglezam) November 5, 2025
Línea 3 va súper lenta, ¿Ahora que pretexto tienen? Tengan tantita madre con las personas que vamos a trabajar.— Mariana Palacios (@MarianaPv1514) November 5, 2025
Linea 3, sin avance dirección Indios Verdes. Ms de 10 minutos en espera.— KILL_DUCK (@KILL_DUCK) November 5, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
#AlertaVialFIA | Integrantes del Barzón se manifiestan afuera de una aseguradora ubicada en Periférico y San Isidro, cerca de Paseo de las Palmas, colonia Reforma Social, @AlcaldiaMHmx— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Exigen el pago de un seguro por un siniestro que no les han otorgado. No permiten el ingreso… pic.twitter.com/GisWnUejbu
¿Qué pasa en la L12? El Metro informa
Tras varios reportes de retrasos, el Metro de la CDMX informa que en este momento la Línea 12 presenta alta afluencia y ninguna falla, por lo que se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Línea 12 con alta afluencia y retrasos
¡Hay retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 12! Capitalinos que viajan en el Metro informan que el avance de los trenes no es constante.
En estos momentos la línea 12 dirección mixcoac tiene un retrazo de 10min.— Chato ragde (@ragdekaz) November 5, 2025
Que pasa en la 12 ??? Envíen trenes vacíos pic.twitter.com/IcgfFKVqHD— Phannie Barrón (@Phaniie29) November 5, 2025
En Línea 3 también reportan retrasos
¡Mucha atención! También reportan marcha lenta en el avance de los trenes de la Línea 3.
Buen día, pueden agilizar la línea 3 por favor? Se queda en buen rato en cada estación— Eli (@Ce41022) November 5, 2025
Línea 3 lentaaa— Rodri (@Rodri06590012) November 5, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
🚨💧 #Urgente | Fuga de agua en Narvarte lleva más de una semana sin atención @SEGIAGUA— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Vecinos y comerciantes de #EjeCentral y #LaMorena en @BJAlcaldia denuncian el desperdicio de litros y litros de agua que brotan desde el pavimento.
La calle está completamente mojada, los… pic.twitter.com/02FW9XBPpw
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.
Fuego en @Alc_Iztapalapa | Gigantesca columna de humo por incendio en bodega de reciclaje— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025
Una enorme columna de humo alertó a los vecinos en #Iztapalapa después de que una bodega de reciclaje de plástico, cartón y madera ardiera en llamas en la colonia Santa María Aztehuacán.… pic.twitter.com/B4Ae04rBl2
¿Qué pasa en la Línea B? El Metro informa
Tras varios reportes de retrasos, el Metro informa que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
Por qué hace base el metro en dirección Buenavista estación impulsora????— Alberto Pruíz (@PruizAlberto) November 5, 2025
Tren detenido en Múzquiz línea B 5 minutos dirección Buenavista, ¿ahora que?— Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) November 5, 2025
Hay retrasos de hasta 10 minutos en Línea 2
Capitalinos que viajan en el Metro de la CDMX indican que en la Línea 2 hay retrasos de hasta 10 minutos en el avance de los trenes.
Por qué está detenida la línea 2?? Llevamos en Hidalgo 10 minutos— David Pérez Santoyo (@davidprzstyo) November 5, 2025
Que pasa en la línea 2???— tttshsjsc (@amyo_7vt) November 5, 2025
Línea A presenta retrasos; reportan retrasos
¡Tómalo en cuenta! Usuarios reportan retrasos en el avance de los trenes en la Línea A.
Muevan la línea A ni si quiera hay gente pic.twitter.com/iiRJf73LgC— Daniel Rubio H (@DanielRubi96257) November 5, 2025
Que pasa en la Línea A en la paz no hay ningún tren ya pasaron más de 10 minutos!!— Gustavo Celis (@guscelis90) November 5, 2025
¡Buenos FIA'S!
Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 5 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 8° C pic.twitter.com/4umt89GwKn— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 5, 2025