¡Alerta Metro CDMX! Marcha lenta y afectaciones HOY 5 de noviembre: Revisa tu Línea

Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), es crucial que sepas que la mañana de este 5 de noviembre ha iniciado con serias complicaciones. Múltiples líneas de la CDMX registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y marcha lenta en los trenes.

La hora pico de este miércoles se ha convertido en un verdadero desafío para los capitalinos. Reportes de usuarios confirman demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B.

¿Necesitas evitar las afectaciones? Aquí te decimos en qué líneas se concentra el problema y cuáles son las rutas alternativas más rápidas para garantizar tu llegada a tiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFERES DE CDMX COBRAN NUEVA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO SIN CUMPLIR REGLAMENTO