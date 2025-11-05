¿Habrá más casos de abuso sexual a menores de Casa de las Mercedes en CDMX?

El caso del refugio Casa de las Mercedes en la Ciudad de México (CDMX) continúa bajo investigación tras darse a conocer que una adolescente era presuntamente fue obligada a hacer trabajos domésticos y habría sido abusada sexualmente.

El 29 de octubre de 2025 personal del DIF y la Fiscalía General de Justicia realizaron un operativo en el lugar ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, para rescatar a niñas y adolescentes que presuntamente eran violentadas sexualmente.

Menor de edad de Casa de las Mercedes habría sido abusada

Las investigaciones señalan que en marzo de 2025, una adolescente bajo resguardo de la Casa de las Mercedes fue trasladada irregularmente por su directora Ángela “N” al domicilio de su madre Claudia “N”.

Además, probablemente era obligada a realizar labores domésticas. La fiscal informó que "en este lugar, la víctima señala que Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse".

La menor, informó la fiscal general Bertha Alcalde, "durante los meses siguientes, la víctima señala haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, que le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos".

La adolescente redactó una carta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que, al conocer el contenido del documento, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX, por lo que se inició una investigación adicional por el delito de trata de personas contra quien resulte responsable, ante la posible comisión de actos relacionados con explotación laboral de menores de edad.

Buscan a posibles víctimas de abuso sexual tras salir de Casa de las Mercedes

De la Casa de las Mercedes fueron rescatadas 80 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo resguardo para luego ser reubicados en centros de asistencia social.

Hoy la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que hay dos denunciantes, quienes fueron trasladadas a otros albergues, así como al resto de las demás adolescentes.

"Tenemos dos víctimas denunciantes y se está haciendo una investigación exhaustiva para saber si hubiera otras posibles víctimas. No podemos adelantar todavía la información de esta investigación en curso, pero sí podemos mencionar que esto incluye no únicamente a las usuarias actuales del albergue, se está localizando a mujeres que habían estado en este albergue y que ya salieron. Por ejemplo, una de ellas dio una declaración pública, a quien se le está localizando.

La fiscal aseguró que no se puede afirmar que "todas las mujeres que estaban en el albergue fueron víctimas", pero existe una investigación para determinar si hay más.

Catean instalaciones de refugio Casa de las Mercedes en CDMX

Como parte de las investigaciones, se realizaron cateos en dos sedes de Casa de las Mercedes, donde se aseguró equipo de cómputo y documentación, para localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la institución a lo largo de los años.

En tanto, las niñas y adolescentes reubicadas que estaban bajo resguardo del refugio serán entrevistadas para recabar sus testimonios.

Detienen a hombre acusado de violar a menor de la Casa de las Mercedes

Un llamado Aquiles “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.

Fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación agravada en agravio de una adolescente de 17 años bajo resguardo de la Casa de las Mercedes.

El imputado fue ingresado en el Reclusorio Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, las autoridades informaron que existe una investigación en curso por el traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios privados.

