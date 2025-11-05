VIDEO: Se incendia bodega de reciclaje en Iztapalapa; autoridades piden evitar la zona

Una intensa movilidad se vive en la colonia Santa María Aztahuacán en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se registrara un fuerte incendio en una bodega de reciclaje de aproximadamente 300 m2.

#AlMomento. Laboramos en incendio de una bodega de cartón, de aproximadamente 300 m2, en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/EZQxBgPdyf — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 5, 2025

¿Hay lesionados por incendio en bodega de reciclaje de Iztapalapa?

De acuerdo con los primeros reportes, de manera preliminar no hay personas lesionadas tras el incendio en la bodega de Iztapalapa, trabajadores del lugar especificaron que el horario laboral es de 8:00 horas a 20:00 horas, por lo que alguno de los empleados se habría percatado del fuego y posteriormente dado el aviso.

Bomberos logran controlar el 90% del incendio en bodega de reciclaje en Iztapalapa

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que el incendio registrado en una bodega de cartón, ubicada en la colonia Santa María Aztahuacán, ya se encuentra controlado en un 90 por ciento.

El jefe de bomberos explicó que el fuego consumió principalmente cartón y una pequeña cantidad de madera, materiales que complicaron las labores debido a su alta capacidad de combustión.

“La zona es bastante compleja, ya que se trata de viviendas y talleres dedicados a actividades comerciales. Aun así, tenemos un control del 90 por ciento del incendio”, detalló el funcionario.

Asimismo, destacó que no se reportan personas lesionadas y que la evacuación de las familias cercanas se realizó de manera oportuna y sin incidentes.

“Todas las personas fueron desalojadas a tiempo. No hay reporte de heridos, lo que nos da un saldo positivo dentro de la gravedad del evento”, añadió. A pesar de esto, algunos vecinos reportaron que el fuego rapidamente se esparció, lo que provocó temor por los daños que podrían sufrir.

Números para reportar un incendio en CDMX

Si presencias un incendio o detectas humo sospechoso, puedes comunicarte de inmediato a:



Emergencias generales: 911

Centro Estatal de Manejo del Fuego:

55 4165 0823 55 4165 0822 55 5630 5360 55 4565 0822



La pronta alerta ciudadana es fundamental para evitar tragedias y facilitar la respuesta de los cuerpos de emergencia.