Rusia prohíbe a sus funcionarios utilizar palabras extranjeras

Vladimir Putin, presidente de Rusia, modificó una ley para prohibir que los funcionarios de su país utilicen la mayoría de palabras extranjeras durante el desempeño de sus funciones.

Esta medida la tomó como parte de sus ideales de “proteger” a su nación de lo que él llamó “un occidente degenerado que intenta destruir a su país”, una idea que mantiene desde que inició la invasión en Ucrania en febrero de 2022.

Las enmiendas a la ley de 2005 están diseñadas para proteger y apoyar el estatus del ruso, según un texto publicado en la página web del gobierno de Rusia.

“Al utilizar el ruso como lengua estatal de la Federación Rusa, no está permitido emplear palabras y expresiones que no se corresponden con las normas del ruso moderno, a excepción de las palabras extranjeras que no tendrán equivalentes de uso generalizado en ruso”, mencionó el texto.

Asimismo, el gobierno de Rusia informó que se publicará una lista con las palabras extranjeras que estarán permitidas utilizar en el país; sin embargo, el texto no menciona si habrá alguna sanción para quienes no respeten dicha ley.

Putin pide mejorar acciones contra espionaje de occidente

El presidente ruso solicitó al servicio de seguridad FSb que intensifique su actividad para contrarrestar las crecientes “operaciones de espionaje y sabotaje contra Rusia por parte de Ucrania y occidente”.

En su discurso, dijo que el organismo tenía que detener a los “grupos de sabotaje” que entran en Rusia desde Ucrania, intensificar la protección de las infraestructuras clave e impedir cualquier intento de los servicios de seguridad occidentales de reactivar lo que se denomina células terroristas o extremistas en territorio ruso.

“Tradicionalmente, los servicios de inteligencia occidentales siempre han trabajado activamente en Rusia, y ahora han lanzado contra nosotros recursos adicionales de personal, técnicos y de otro tipo”, afirmó el mandatario ruso.

Putin dio instrucciones al FSB para que impida la entrada ilegal de armas en Rusiay refuerce la seguridad en cuatro regiones de Ucrania que Moscú ha tomado parcialmente y reivindicado como parte de su propio territorio, una medida que la mayoría de los países no coinciden.