Vladimir Putin rechaza acuerdo de paz con Ucrania frente a líderes africanos

Vladimir Putin, presidente de Rusia, entregó una lista de razones por las que no aceptaba la propuesta de paz que crearon los líderes africanos, en un intento por mediar el conflicto entre ambas naciones.

Putin dijo que a la delegación africana que las exportaciones de granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro que Rusia permitió durante el año pasado no estaban haciendo nada para aliviar las dificultades de África con los altos precios de los alimentos porque en gran parte se habían ido a países ricos.

Añadió que Rusia nunca se había negado a mantener conversaciones con la parte ucraniana. Sin embargo, Moscú ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier paz debe tener en cuenta las "nuevas realidades", es decir, su anexión declarada de cinco provincias ucranianas.

Putin greets African leaders, taps shoulders, laughs … friendly atmosphere. pic.twitter.com/MH9mEOghlF — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 17, 2023

El presidente ruso aseguró que está "abierto a un diálogo constructivo con cualquiera que quiera establecer la paz sobre los principios de equidad y reconocimiento de los intereses legítimos de las partes".

La delegación de África, que incluye al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y al presidente senegalés Macky Sall, se reuió con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo este 17 de mayo.

Ucrania tampoco acepta acuerdo de paz con Rusia

Previamente, los líderes africanos se habían reunido con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky en Kiev, donde presentaron la misma propuesta de paz, para terminar la guerra contra Rusia.

Sin embargo, el presidente de Ucrania tampoco estuvo de acuerdo con las propuestas que entregaron.

Zelensky dio que las conversaciones de paz con Rusia solo serían posibles después de que Moscú retire sus fuerzas del territorio ucraniano ocupado.

Zelensky dejó en claro que Ucrania defendía su propia iniciativa de paz, basada en una retirada completa de Rusia, pero invitó a los líderes africanos a participar en una cumbre internacional de paz que se está preparando.

La delegación africana, que incluye a los líderes de Senegal, Egipto, Zambia, Sudáfrica y las Comoras, se reunió con Zelenskiy luego de ser recibida en Kiev por una andanada de misiles rusos.

Con información de Reuters