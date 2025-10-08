¡Trágico accidente! Tráiler sin frenos provoca carambola, explota y se incendia en Querétaro

Un trágico accidente de tráiler en Querétaro provocó una intensa movilización de emergencia esta mañana del 8 de octubre, luego de que una pesada unidad sin frenos embistiera varios autos y terminara envuelta en llamas sobre la avenida México, en San Juan del Río.

Intensa movilización por fuerte accidente de tráiler en Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, el tráile tipo Torton descendía a gran velocidad por una pendiente cuando perdió el control y desató una carambola.

Al menos nueve vehículos quedaron dañados por el accidente en Querétaro, entre ellos una camioneta pickup y un sedán que fueron arrastrados varios metros antes de que el tráiler se estrellara contra un poste y explotara.

En cuestión de segundos, el fuego del accidente se extendió debido al derrame de diésel y un posible corto circuito, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de Querétaro.

🚨 Camión sin frenos provoca carambola y acaba impactado contra un poste de luz en San Juan del Río.



Toda la noticia en https://t.co/N5dZKYofuW 📲



📹: Cortesía.#noticias #accidente #sanjuandelrio #queretaro #tvaztecaqueretaro pic.twitter.com/g7QP7LqFT7 — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) October 8, 2025

Elementos de Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal de Querétaro acudieron de inmediato al sitio del accidente para sofocar las llamas y acordonar la zona. Tres estaciones de bomberos trabajaron por más de una hora para controlar el incendio del tráiler y revisar los vehículos calcinados, mientras personal médico valoraba a posibles lesionados.

Fuentes de seguridad informaron de manera preliminar que el operador del tráiler alcanzó a saltar antes del choque final, lo que le salvó la vida. Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de víctimas mortales, aunque se realiza una revisión minuciosa entre los restos de las unidades siniestradas.

Vialidades cerradas y daños materiales

El accidente del tráiler en Querétaro dejó severos daños en postes de luz y telefonía, lo que obligó al corte de energía en la colonia México. Además, una camioneta terminó incrustada contra una tienda de conveniencia, aumentando el riesgo de propagación del fuego.

Autoridades locales piden extremar precauciones y evitar la zona mientras continúan las labores de limpieza e investigación para determinar las causas del percance.