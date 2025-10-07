“Se me está yendo el aliento”: Atacan a balazos a hombre durante transmisión en vivo en Guanajuato

La mañana de este 7 de octubre, un hombre fue atacado a balazos, cuando realizaba una transmisión en vivo en Facebook desde la entrada a la comunidad de Urireo, en Salvatierra, Guanajuato.

Debido a que todo ocurrió en cuestión de segundos, el hombre siguió grabando mientras, de fondo, se escuchaba cómo decía que se estaba muriendo y pedía que cuidaran a sus hijos.

Sujetos disparan contra hombre que realizaba una transmisión en Guanajuato

De acuerdo con reportes locales, la víctima, identificada como Guadalupe “N”, grababa un video para redes sociales cuando, a lo lejos, sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y sacaron un arma.

A pocos metros de distancia, los agresores accionaron el arma en repetidas ocasiones. Posteriormente, huyeron a toda velocidad, dejando a la víctima tirada en el lugar.

En la grabación, que dura más de tres minutos, se escucha claramente cómo el hombre dice “me mataron” mientras trata de pedir auxilio.

“Te amo corazón, se me está yendo el aliento, cuida a mis hijos, edúcalos, edúcalos, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo. Vengan rápido, me balacearon.”

El video termina con él diciendo: “Que quede como legado para el pueblo, que el gobierno es una basura”, mientras la gente intenta ayudarlo hasta que llega la ambulancia.

¿Qué se sabe del hombre atacado a balazos en Salvatierra?

Primeros reportes indican que Guadalupe “N” era dueño de la heladería Nico ubicada en Urireo, donde en sus redes sociales, constantemente pedía apoyo para tapar los baches de la comunidad.

En su publicación más reciente antes del ataque, invitaba a vecinos a colaborar con aportaciones para el bacheo:

“Buenas tardes, amigos de Urireo, por aquí ya estamos abriendo la lista para la reparación de los baches de nuestra carretera. Si gustan aportar su granito, vamos a ver cuánto se alcanza a juntar de aquí a mediados de la semana que entra”.

Minutos después del ataque, llegaron elementos de Seguridad Pública, quienes aseguraron el área, mientras paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital cercano.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los agresores ni su paradero, aunque la Fiscalía de Guanajuato ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.