¡Bloqueos en carreteras por la CNTE! Toman la caseta San Marcos en la México-Puebla en ambos sentidos; zonas afectadas

¡Atención, conductores! Trabajadores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron la caseta San Marcos en la México-Puebla en ambos sentidos durante la mañana de este 8 de octubre 2025.

Los agremiados levantaron las plumas de casa una de las taquillas para que las y los conductores pasaran sin pagar.

Autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2025

Bloquean la México-Pachuca a la altura de la Vía Morelos, Edomex

Por otro lado, alumnos y profesores de la CNTE, bloquearon la México-Pachuca a la altura de la Vía Morelos, en el Puente de Fierro en Ecatepec, Estado de México; exigen mejores condiciones en la escuela, piden ser escuchados por las autoridades.

El servicio del Mexibús está suspendido rumbo a Indios Verdes, Tultitlan y Tlalnepantla. La circulación está completamente bloqueada en dirección a Ciudad de México y Pachuca.

Solicitan que se cumplan sus solicitudes, incluyendo mejor equipo de trabajo, seguridad laboral y bases. Buscan hablar con la gobernadora Delfina Gómez.