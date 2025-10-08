¡Bloqueos en carreteras por la CNTE! Toman la caseta San Marcos en la México-Puebla en ambos sentidos; zonas afectadas
La caseta San Marcos en la México-Puebla, es una de las carreteras afectadas por las protestas de la CNTE en distintos puntos de México.
¡Atención, conductores! Trabajadores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron la caseta San Marcos en la México-Puebla en ambos sentidos durante la mañana de este 8 de octubre 2025.
Los agremiados levantaron las plumas de casa una de las taquillas para que las y los conductores pasaran sin pagar.
Autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Marcos. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2025
Bloquean la México-Pachuca a la altura de la Vía Morelos, Edomex
Por otro lado, alumnos y profesores de la CNTE, bloquearon la México-Pachuca a la altura de la Vía Morelos, en el Puente de Fierro en Ecatepec, Estado de México; exigen mejores condiciones en la escuela, piden ser escuchados por las autoridades.
El servicio del Mexibús está suspendido rumbo a Indios Verdes, Tultitlan y Tlalnepantla. La circulación está completamente bloqueada en dirección a Ciudad de México y Pachuca.
Solicitan que se cumplan sus solicitudes, incluyendo mejor equipo de trabajo, seguridad laboral y bases. Buscan hablar con la gobernadora Delfina Gómez.