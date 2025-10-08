¡Por intentar ganarle el paso! Tren embiste y destroza patrulla de la Guardia Nacional en Puebla| VIDEO

¡Lo embiste por querer ganarle el paso! Durante la mañana de este 8 de octubre de 2025, una patrulla de la Guardia Nacional fue impacatada por un tren frente al Parque de la Familia, en la carretera Puebla -Tehuacán, en Tepeaca.

Los destrozos provocados por el accidente quedaron registrados en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando cómo la unidad fue proyectada y terminó chocando contra un poste de luz.

Cómo ocurrió el accidente entre la patrulla y el tren en Tepeaca

Según reportes iniciales de las autoridades de Puebla, el accidente ocurrió cuando el conductor de la patrulla intentó ganarle el paso al tren, pero no logró cruzar a tiempo. El impacto provocó daños significativos en la parte frontal del vehículo, mientras que los elementos de emergencia que llegaron al sitio confirmaron que no hubo víctimas mortales.

Vecinos alertaron inmediatamente a los cuerpos de auxilio en el número ‘911' al escuchar el estruendo del accidente, y las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la fuerza del choque y la reacción inmediata de los testigos.

Elementos de la policía municipal de Amozoc acudieron al lugar para acordonar la zona y verificar el estado de la patrulla, mientras que paramédicos revisaron a los ocupantes y confirmaron que únicamente hubo daños materiales.

Una patrulla de la Guardia Nacional fue impactada y arrastrada varios metros por el tren, luego de intentar ganarle el paso en la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del Parque de la Familia, en Tepeaca.

Mientras tanto, el tren permaneció detenido por varios minutos hasta que se completaron las labores de inspección y se retiró la unidad accidentada.

Videos virales muestran la fuerza del impacto y la reacción de los testigos

Los videos del percance en Puebla capturaron la gravedad después de que la patrulla fue golpeada por el tren y proyectada hacia el poste, generando gran impacto entre los usuarios de redes sociales que compartieron las imágenes con rapidez.

Este hecho también provocó una reacción inmediata de los conductores que transitaban por la zona, quienes tuvieron que disminuir la velocidad por precaución.

A pesar de la magnitud del choque, la circulación vehicular no sufrió interrupciones significativas y se pudo reanudar en pocos minutos. Hasta ahora, la Guardia Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente entre la patrulla y el tren en Puebla, mientras las autoridades locales continúan con la verificación de daños y registro de evidencia.