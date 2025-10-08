Una mujer fue atacada por una jauría de perros cuando se encontraba caminando por una glorieta en la Unidad Habitacional Palmas 1, esto en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), agresión quedó evidenciada en video.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado y la agresión fue captada por una cámara de seguridad instalada muy cerca de una glorieta, lugar donde inició el ataque de los perros.

VIDEO: Captan ataque de jauría de perros contra mujer en Ixtapaluca

Los hechos fueron de conocimiento luego de que en redes sociales se publicó el video del momento exacto del brutal ataque que sufrió una mujer que iba pasando cerca de una glorieta cerca de las 08:00 horas, de acuerdo con el registro de la grabación.

La mujer, al percatarse que primero dos perros se le acercaron, intentó esquivarlos, sin embargo, pasaron solo unos segundos cuando más caninos corrieron hacia ella y comenzaron a morderla.

Por más que la mujer buscó defenderse y pese al esfuerzo por alejarse, fue imposible resguardarse, ya que con el jaloneo de los dientes de los perros ella cayó, e incluso estando en el suelo, los perros continuaron mordiéndola.

Un automovilista que se percató de la agresión se acercó para ahuyentarlos, y una vez que se alejaron, ella caminó herida hacia la puerta trasera del vehículo.

Una mujer fue atacada por una jauría de perros callejeros, en Palmas 1 #Ixtapaluca.

En ese momento un automovilista intervino evitando que la víctima sufriera heridas graves. pic.twitter.com/DXGVCoQVvf — LasPalmas Ixtapaluca (@PalmaIxtapaluca) October 8, 2025

Ataque de jauría de perros se registró en Ecatepec

Otros casos de agresiones cometidas por perros se han registrado en el Estado de México, donde el 30 de mayo pasado, una mujer fue atacada por una jauría en el Fraccionamiento Bosques de Ecatepec, donde policías que estaban en la zona se acercaron para ahuyentarlos.

Vecinos cuentan que los perros, que llevan unos seis años en la zona, viven en la parte trasera del fraccionamiento. El dueño de los animales, señalado como paracaidista, los esconde cuando las autoridades o activistas intentan llevárselos.

Alarma en Ecatepec: Jauría atormenta a vecinos y causa ataques recurrentes

Un vecino del municipio de Ecatepec comentó que quedó con varias marcas derivadas de las mordidas tras ser víctima de un ataque similar en la Avenida Primero de Mayo, cuando tres de al menos nueve perros lo agredieron al salir de casa.