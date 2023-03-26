Sobreviven a tornado en Mississippi escondidos en un refrigerador

Varias personas lograron sobrevivir al tornado que arrasó la ciudad de Rolling York en Mississippi, escondidos dentro del refrigerador de un restaurante. La dueña del negocio relató cómo ella y sus trabajadores vivieron el terrible momento.

Isabela Rosales, la propietaria del restaurante, relató para la agencia de noticias CNN que primero recibió mensajes de su hermana y su hija, quienes la alertaron que había un tornado y que se pusiera a salvo.

Sin procesar todavía la información que acaba de recibir, una de sus cajeras se le acercó para decir que su mamá estaba al teléfono avisándole sobre un tornado. En ese momento las luces comenzaron a fallar.

“Yo no sé si esa nevera era mía o de alguien más. Mi esposo comenzó a empujarnos dentro del refrigerador y ese pequeño lugar nos salvó la vida”, relató Isabela Rosales.

El restaurante de Isabela Rosales quedó completamente destruido, lo que alguna vez fue su patrimonio, se redujo por completo a escombros tras el paso del tornado en Mississippi.

La dueña de un restaurante y sus trabajadores salvaron sus vidas al refugiarse de un tornado en una nevera.https://t.co/2QtafuZgxO — CNN en Español (@CNNEE) March 26, 2023

Tornado destruye gran parte de Rolling York en Mississippi

Rolling Fork es un pueblo de mil 700 habitantes, ubicado al oeste de Mississippi, fue el más afectado por el paso del tornado dejando decenas de casas reducidas a escombros, troncos de árboles quebrados como ramitas y autos tirados a un lado.

El Servicio Meteorológico informó que el tornado estuvo en el suelo durante una hora y abrió un camino de destrucción de aproximadamente 274 kilómetros. También se reportaron 23 muertos en Mississippi, de los cuales 12 estaban en Rolling York.

En Alabama, que también fue azotada por el mismo sistema de tormentas, los rescatistas sacaron a un hombre del lodo cuando su remolque se volcó, pero el hombre murió a causa de sus heridas.

Joe Biden lamentó la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas, asimismo ofreció al gobernador de Mississippi todo el apoyo federal para la recuperación del estado.