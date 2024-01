¿Piensas en tatuajes? Conoce sobre los cuidados y la cicatrización antes de hacerte uno

Hay tatuajes de todo tipo: grandes, pequeños, con letras, con líneas, con tintas de diferentes colores, difuminados, con retratos de perros, de personas y un sin fin más. El tatuarse implica mucha responsabilidad para quien desea realizárselo, ya que debe asegurarse de las condiciones higiénicas del lugar y también del diseño. Pero, te has cuestionado ¿cómo es el proceso de un tatuaje?, ¿cuáles son los químicos que contienen las tintas para tatuajes, y cómo reacciona tu cuerpo cuando la tinta es absorbida?

¿Cómo actúa la tinta en tu piel?

Al tatuarte, la persona que te lo realizará comúnmente usa una máquina manual (que él o ella controlará) la cual contiene una aguja, esta es rellenada con tinta, para posteriormente poder introducirla en repetidas ocasiones a tu piel (claro, después de haber plasmado un dibujo o boceto en tu piel, que fungirá como una guía).

Pero, ¿cómo actúa la tinta al entrar en tu organismo? Al inyectarte la tinta, tu piel es sometida a una serie de heridas, en donde la tinta es absorbida por tu organismo, en la cual las partículas más pequeñas de esta sustancia que no logren estar en conjunto con las demás, serán eliminadas a través del flujo de la sangre o bien por el metabolismo celular, mientras que las partículas que lograron estar en conjunto son capturadas por los glóbulos blancos (estos hacen que los tatuajes no se borren tan fácilmente).

Recomendaciones para antes de tatuarte

Si el saber que tu piel será sometida a diversas heridas, no te asusta y continúas con la idea de tatuarte, checa estas recomendaciones que debes considerar antes de arriesgarte y realizarte un tatuaje.



Verificar que el lugar y la persona estén certificados para realizarte el tatuaje.

Verifica que todo el material esté, sí o sí esterilizado.

Que el lugar al que asistas sea higiénico.

Que seas consciente sobre tu salud (no diabetes, no alergias).

Que estés segura o seguro del diseño que te vas a realizar (este permanecerá por mucho tiempo contigo

Debes comer sanamente y beber abundantes líquidos (no ingerir bebidas alcohólicas).

Investiga en que zona del cuerpo el dolor es más intenso y asegúrate de que no sea donde lo elegiste.

Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿dónde duele más y dónde menos realizarte un tatuaje?, es cierto que el dolor depende de cada persona, ya que no lo suelen sentir de la misma manera. Sin embargo, existe un ranking de zonas en el cuerpo donde el dolor es considerable y otras donde no tanto.

Las partes del cuerpo con más dolor suelen ser: el empeine, los dedos, los costado (donde se ubican las costillas), la parte interna del brazo, el abdomen, el pectoral. Mientras que el brazo (donde se ubican los bíceps), la espalda (zona superior), la espalda (zona baja), el brazo (parte externa) y los hombros, no lo son tanto.

¿Qué cuidados debes tener después de hacerte un tatuaje?

Los cuidados normalmente te los hace saber la persona que te lo aplicó, y si no fue así, ¿realmente te lo realizó alguien certificado? Aquí no queremos poner en duda la reputación de la persona, sin embargo, son cosas básicas que un tatuador debe hacer con su cliente.

Pero, si no fue así, aquí te decimos los cuidados que debes considerar:



Evita la exposición al sol

Mantente hidratado o hidratada

Mantén la zona del tatuaje en estado limpio (procura hacerlo con jabón neutro y agua tibia, realiza el procedimiento unas 4 o 5 veces por día)

Evita que la zona del tatuaje no esté expuesta a prendas ajustadas

Vigila bien cómo evoluciona tu cicatrización

El tiempo que debe transcurrir para que un tatuaje sane por completo es alrededor de 7 a 15 días, también es importante cómo reacciona tu piel, ya que en muchas ocasiones la personas suelen ser alérgicas a las tintas

¿Cómo saber si la cicatrización es óptima?

El proceso por el cual puedes pasar después de realizarte un tatuaje, siempre va a depender de la estructura de tu organismo, ya que en muchas ocasiones no ponemos atención en la forma en cómo nuestra piel reacciona o cicatriza antes las heridas.

Consideremos que los tatuajes son una herida dentro de la piel, te has preguntado, ¿qué es lo normal y qué no en una cicatrización? Es necesario que observes tu cicatrización para verificar si está siendo óptima. Aquí te decimos los tipos de cicatrización, aunque también es importante que ante cualquier duda acudas al médico.

Tipos de cicatrización:

Cicatrices queloides: Son heridas gruesas, de color rojo o incluso más obscuras, duras y con bultos irregulares (no tienen concordancia con los límites de la herida); se presentan en personas con color de piel morena u obscura.

Cicatrices hipertróficas: Son duras, rojas e hinchadas (son muy similares a las cicatrices queloides, pero estas sí se curan de forma natural).

Cicatrices atróficas: Se percibe como una herida hundida.

Contracturas: Se presenta cuando por la herida tiendes a perder parte de tu piel (esto sucede en caso muy extremos).

Cicatrización normal: Ocurren cuando estas no se salen de sus límites, tiene una coloración buena (en ocasiones suelen dar comezón).

¿Cuáles son las tintas más dañinas?

Ya mencionamos sobre el proceso del tatuaje, cómo se comporta la piel al absorber la tinta, pero te has cuestionado cuáles son lo componentes de las tintas, ¿no verdad? Consideremos que todas las tintas están creadas a base de químicos y por ende las hace ser dañinas. Sin embargo, hay dos; cuyos componentes son aún más peligrosos que hasta las han prohibido, los colores son el verde y el azul. Las siguientes tintas están fabricadas a base de:



La tinta negra, está conformada por óxido de hierro o carbono.

La azul, ftalocianina de cobre.

La amarilla incluye cadmio (metal tóxico).

La roja, contiene sulfato de selenio, mercurio y óxido de hierro.

La blanca, tiene dióxido de titanio (es aditivo utilizado para darle mejor apariencia a los dulces).

Violeta: Contiene manganeso y aluminio.

Café: óxido de hierro y arcilla.

Diversos estudios han demostrado que las tintas no siempre contienen la cantidad de sustancia que indica en las etiquetas, la mayoría contiene mucha más de la que dice; lo que pone en peligro a la persona que se lo realizará. Así que, si vas a realizarte un tatuaje asegúrate de no ser alérgica a ciertas sustancias o bien, realízate una prueba de alergias, para que puedas disfrutar del proceso de tu tatuaje y por ende de pórtalo.