Tepoztlán intenta reactivar economía tras incendio del Tepozteco

Tras el incendio forestal registrado en el parque nacional el Tepozteco, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, los negocios intentan reactivar la economía local, sin embargo, son pocos los turistas que recibieron durante este fin de semana.

A casi una semana de haber combatido el incendio en la montaña de Tepoztlán, Joel Carrillo, comerciante afectado relata:

“Nos ha afectado por cuestión de que el turismo se retiró, se retiró visitantes que llegaron aquí, por el humo que les hacía daño, se retiraron a Cuautla y Oaxtepec”.

Los turistas aseguran que lo ocurrido en el bosque es una falta de respeto hacia la naturaleza.

Marigeni Lozada opina que “es una falta de consciencia porque al final del día para nosotros el cerro significa un ser, un ser sagrado, un ser viviente y hay que tener más respeto en respecto de cuando hay fogatas , ser sumamente cuidadosos y creo que a partir de esto se necesitan implementar más no necesariamente restricciones pero si acciones para que no vuelva a suceder esto”.

En tu visita a Tepoztlán recuerda cuidar y valorar el lugar, amemos la naturaleza y fauna de este bello lugar❤️🍃



✅Recuerda que la Zona Arqueológica y las Montañas

estarán cerradas, respetemos.

📸vagamundosmoficial#YocuidoTepoztlan #Cuida #Valoremos #Seunturistaresponsable pic.twitter.com/RDVwu8QKfD — Tepoztlán Pueblo Magico (@infotepoz) March 28, 2022

Y sí, las acciones llegaron, una de ellas cerrar el acceso a las áreas naturales durante la temporada de sequía, como anunció el alcalde.

Luis Campos guardia comunitario dice que actualmente “estamos suspendiendo la subida al Tepozteco y la bajada de allá para que no vuelva a haber otro siniestro”.

Reabren comercios en Tepoztlán

Pese a que toda la semana no hubo actividad turística en el pueblo mágico de Tepoztlán , este fin de semana se reactivaron los puestos de comida, también los negocios de artesanías, la actividad económica se reanuda.

Con molestia, los comerciantes esperan que nadie irrumpa en el cerro del Tepozteco con otro objetivo que no sea llenar el cuerpo de energía, pues temen que ocurra otro incendio en la zona ecológica.

Silvia Cruz pidió a los turistas: "¿sabes qué les quiero decir? Que ya no tomen, que ya no se droguen porque eso es, a eso van a esos lugares y aquí es un lugar para que te vengas a llenar de energía, de oxígeno, no que te vengas a embrutecer”.