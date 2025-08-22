Matan a balazos a toda una familia en El Arenal, Jalisco; estaban en su casa

La tranquilidad del fraccionamiento La Cima, en el municipio de El Arenal, Jalisco, se vio perturbada el pasado viernes por la tarde, cuando un violento suceso sacudió a los residentes de la zona. En la intersección de las calles Europa y Holanda, una casa se convirtió en el escenario de una masacre, dejando un saldo de cinco personas fallecidas a causa de disparos. Las víctimas, identificadas como Alex y su cónyuge Judith, el hijo de ella, así como la joven Yunuen y su pareja, perdieron la vida en el ataque.

Una masacre dejó cinco muertos en el fraccionamiento La Cima

El evento generó un inmediato y significativo despliegue de elementos de seguridad en la zona. La vivienda fue acordonada mientras agentes de la policía investigadora y personal ministerial trabajaban minuciosamente dentro y fuera del inmueble para recolectar evidencias.

El ataque tuvo lugar cuando individuos armados arribaron al domicilio y comenzaron a disparar contra los ocupantes. Según lo relatado por testigos, la joven Yunuen y su novio estaban sentados en un banco al exterior de la propiedad, un lugar donde, según un amigo de la familia, solían pasar el tiempo. La familiaridad de la escena no impidió el trágico desenlace.

El ataque ocurrió en plena tarde, cuando individuos armados dispararon

Un habitante del vecindario, amigo cercano de Yunuen, relató la angustia del momento. Desde su propia casa, escuchó los estruendos de los disparos sin imaginar que su amiga se encontraba entre las víctimas.

Las autoridades ministeriales se concentraron en las investigaciones, prestando especial atención a los elementos disponibles en la escena. La casa donde ocurrió el suceso está equipada con cámaras de seguridad, una herramienta que podría resultar crucial para que la Fiscalía encuentre pistas que conduzcan a los responsables de esta agresión.

Los habitantes de la zona han manifestado su desconcierto y tristeza, señalando que es la primera vez que ocurre un acto de tal brutalidad en el fraccionamiento.

La Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para desentrañar los motivos detrás de este crimen y buscar a los culpables, mientras el barrio se une en el dolor y el recuerdo de sus vecinos.

