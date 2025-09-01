Más de 800 muertos y 3 mil heridos tras terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Un poderoso terremoto de magnitud 6.0 golpeó el este de Afganistán en la medianoche del lunes 1 de septiembre de 2025, lo que arrasó comunidades enteras y causó al menos 825 muertes y más de 3 mil 100 personas heridas en varias provincias, según reportes oficiales.

El epicentro se localizó a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de 8 kilómetros; zona que sufrió daños graves al destruir más de mil viviendas. El terremoto fue seguido por al menos dos réplicas de magnitud 5.2, lo que complicó más las labores de rescate. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

“Todo fue destruido”: Hablan damnificados tras terremoto en Afganistán

En el distrito Nurgal de la provincia de Kunar, las comunidades locales reportaron la destrucción casi total de pueblos enteros. Un residente expresó con angustia: “Este es Mazar Dara en el distrito de Nurgal. Todo el pueblo fue destruido. Los niños y ancianos están atrapados bajo los escombros. Necesitamos ayuda urgente. Nuestros niños, mujeres, ancianos y muertos permanecen enterrados entre los escombros”.

Otro habitante agregó que el 95% de su pueblo quedó destruido, con al menos cinco a diez personas heridas en cada hogar, por lo cual hizo un llamado a la solidaridad y ayuda inmediata. “Insto a todos los musulmanes a que nos ayuden, ya que todas nuestras casas han desaparecido. Que Dios recompense cualquier ayuda que presten”, destacó.

#Afganistán | Más de 800 personas sin vida es el reporte tras un #sismo de magnitud 6 registrado en Medio Oriente.



Hasta el momento reportan más de 2 mil heridos y aún buscan sobrevivientes entre escombros.@AnnaLuOG1 nos cuenta en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/pITvR3xSsv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

Afganistán: un país asolado por los terremotos y por el Talibán

Los equipos de emergencia y el ejército del régimen Talibán trabajan para localizar sobrevivientes y evacuar a los heridos por vía aérea hacia hospitales en Jalalabad y Kabul.

Sin embargo, las operaciones enfrentan obstáculos significativos debido a deslaves de tierra que bloquean carreteras clave, dificultando el acceso a las zonas montañosas remotas. Los sobrevivientes piden por ambulancias, médicos y recursos para salvar vidas y recuperar a los fallecidos.

Este movimiento telúrico es el tercero más mortífero en el país desde que el régimen Talibán tomó el poder en Afganistán desde 2021, el cual reprime las libertades a sus ciudadanos, principalmente a las mujeres.

