Reportan tiroteo en Truxton Circle, Washington; hay varios heridos

Al menos dos personas murieron y otras resultaron heridas durante un tiroteo registrado este miércoles en el barrio Truxton Circle, en el noroeste de Washington DC. Estados Unidos.

De acuerdo con la policía local, el tiroteo ocurrió cerca de O Street y North Capitol Street, en el noroeste de Washington DC, por lo que el área fue acordonada y se prohibió el paso.

"El MPD está respondiendo actualmente a un tiroteo confirmado en el bloque de la unidad de O Street, NW, que ocurrió aproximadamente a las 12:52 pm. Preliminarmente parece que hay múltiples víctimas que recibieron disparos", dijo la portavoz del MPD Alaina Gertz al medio CNN.

Executive Assistant Chief Benedict provides an update on a shooting that occurred recently in the unit block of O Street, NW.



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Policía de Washington confirma dos muertos por tiroteo

La policía de Washington ofreció una conferencia donde informó que dos personas murieron en el lugar del tiroteo, mientras que otras tres fueron trasladadas a un centro de salud cercano por heridas de bala.

El jefe de la policía, Ashan Benedict, detalló que el tiroteo ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando una camioneta se detuvo frente a una residencia para personas mayores, dos hombres salieron del lugar y abrieron fuego.

Agregó que por el momento se desconocen las causas del tiroteo pero se sabe que la zona donde ocurrió es un área identificada como “un mercado de drogas al aire libre”. El policía de Washington indicó que frecuentemente hacen arrestos por venta de droga en esa zona.

Además, durante la noche se reportó otro tiroteo que dejó una persona muerta y seis heridos muy cerca de ahí.

