Gobierno de Chihuahua refuerza estrategias de seguridad con colaboración federal

La gobernadora Maru Campos sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, donde acordaron crear una fuerza de tarea conjunta para fortalecer las acciones de seguridad y capturar a los principales generadores de violencia en el estado de Chihuahua.

Definen acciones concretas en Chihuahua

Durante la reunión, realizada en un marco de colaboración institucional, se definieron líneas de acción precisas que permitirán un intercambio eficiente de información, la ejecución de operativos coordinados y la implementación de estrategias focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Seguimos reforzando la coordinación por la seguridad de Chihuahua.



Sostuve una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, para acordar operativos conjuntos, estrategias focalizadas y un intercambio ágil de información que nos permitan dar cada vez…

Fiscal del Estado y titular de Seguridad Pública acompañaron la reunión

A la mandataria estatal la acompañaron el fiscal general del estado, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, quienes ratificaron el compromiso de las autoridades locales de trabajar junto con la Federación para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias chihuahuenses.