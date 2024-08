Tragedia familiar: Mueren dos niños en NL por picadura de garrapata; esto se sabe

Los hermanos Tadeo y Paola, de 9 y 16 años, murieron a consecuencia de la picadura de una garrapata, confirmó la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Ambos menores habrían tenido contacto con la bacteria rickettsia a principios de mes en la colonia Villas de San Francisco en Escobedo, siendo hasta el cuarto día cuando fueron atendidos en un consultorio médico particular y, hasta el día ocho, cuando fueron llevados a la Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES) de Escobedo.

De ahí fueron referidos al hospital regional materno infantil donde perdieron la vida el pasado viernes 9 de agosto.

Ante esta situación, la autoridad estatal llamó a la comunidad a extremar precauciones al señalar que la rickettsiosis es una de las enfermedades que se transmite por la picadura de la garrapata o pulga infectada, que pueden encontrarse en perros y gatos y que puede causar la muerte de las personas, si no se trata a tiempo.

Expertos en la materia indican que la prevención es la clave para mantener a los perros saludables y libres de garrapatas. Un enfoque integral que incluya el uso de collares y pastillas, visitas regulares al veterinario y el control del entorno, puede hacer una gran diferencia.

“Pues a raíz de todo, o sea, los perritos, cuando están bien cuidados, no los llevan al veterinario, se le puede subir la garrapata, —¿también se da sobre todo me imagino que de todo, tanto perros callejeros como de casa?— Sí, perros callejeros, como de casa, porque la garrapata es caminadora, anda buscando quien es el hospedero y el hospedero es el perro; sin embargo, al no encontrar un huésped, opta por el humano”, detalló un especialista.

¿Qué es la rickettsiosis?

La rickettsiosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Rickettsia, transmitidas principalmente por picaduras de garrapatas, pulgas y ácaros. Los síntomas incluyen fiebre, erupciones cutáneas y malestar general. La prevención se basa en medidas de protección personal y control de vectores.

Las recomendaciones incluyen usar repelentes de insectos, vestir ropa protectora al estar en áreas endémicas y realizar inspecciones corporales para detectar y eliminar garrapatas. Además, es crucial mantener un entorno limpio en las mascotas que puedan hospedar a estos ectoparásitos.