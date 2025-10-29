Fulminan la célula que asesinó a ‘Chucho Pérez’ en Plaza Miyana, mánager lavador del CJNG

Tras casi un año de investigaciones y múltiples detenciones, autoridades federales y de la Ciudad de México lograron la desarticulación total de la célula criminal responsable del asesinato de Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”, ocurrido en un restaurante de Plaza Miyana en diciembre de 2024.

El golpe final se dio con la captura de Edson Arturo "N", señalado como el presunto autor material del homicidio, en un operativo en Chimalhuacán, Estado de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó durante su comparecencia en el Congreso local que esta célula estaba vinculada a una facción de una organización criminal con operación en el occidente del país (presuntamente el CJNG), dedicada al trasiego de droga, homicidio y extorsión.

Cabe recordar que la víctima, "Chucho Pérez", había sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero para el CJNG, y aparecía en un esquema ligado directamente con la figura de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" y "Los Cuinis".

#ComunicadoConjunto | Durante su comparecencia ante el @Congreso_CdMex, el Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado @PabloVazC informó que, tras meses de investigación conjunta entre personal de @SSPCMexico, de la #SSC y de @FiscaliaCDMX, así como de las instancias del… pic.twitter.com/N6s1Raz5TG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 29, 2025

Cayeron autores intelectuales y material del asesinato de Chucho Pérez en Plaza Miyana

La desarticulación completa de la célula se concretó el pasado 20 de octubre, cuando personal de la SSPC, SSC y la PDI capitalina, en conjunto con autoridades mexiquenses, ejecutaron una orden de aprehensión por Homicidio Calificado contra Edson Arturo "N" en el municipio de Chimalhuacán. Él es señalado como el sicario que disparó directamente contra Pérez Alvear.

La captura de Edson Arturo "N" fue la culminación de meses de trabajo de inteligencia y colaboración interinstitucional. Previamente, ya habían sido detenidos los presuntos autores intelectuales y otros colaboradores clave:



Wenceslao "N": Detenido el 5 de abril de 2025 en Iztacalco.

Detenido el 5 de abril de 2025 en Iztacalco. Lennin Cristopher "N" y Cielo Guadalupe "N": Capturados el 17 de junio en Michoacán, en colaboración con autoridades estatales.

Capturados el 17 de junio en Michoacán, en colaboración con autoridades estatales. Alejandro "N": Detenido el 14 de agosto en la Ciudad de México.

Detenido el 14 de agosto en la Ciudad de México. Jaime Omar "N": Aprehendido el 26 de agosto en Iztacalco, cumplimentando una orden por Homicidio Calificado. Se le identificó como uno de los autores intelectuales.

¿Quién era "Chucho Pérez"? El vínculo con el CJNG

Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”, era un conocido promotor musical que representó a artistas como Julión Álvarez; sin embargo, su figura trascendió al ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, utilizando conciertos y ferias (como las de Aguascalientes y Metepec) para mezclar ganancias ilícitas con ingresos legítimos bajo sellos como Gallistica Diamante o Ticket Premier.

La balacera en Plaza Miyana, Polanco

El asesinato ocurrió la tarde del 4 de diciembre de 2024. "Chucho Pérez" se encontraba comiendo en un restaurante del primer piso de Plaza Miyana, en la colonia Granada (Polanco), cuando dos sujetos con cascos de motociclista ingresaron, se acercaron a su mesa y le dispararon directamente en la cabeza, para después huir. En la agresión, una mujer que lo acompañaba resultó herida por un rozón de bala.

Con la captura de Edson Arturo "N", las autoridades dan por desarticulada la célula responsable de este crimen de alto impacto. Todos los detenidos enfrentan procesos penales por su presunta participación.