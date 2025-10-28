De fiesta a la destitución: PVEM cesa a su dirigente de Yucatán tras video en estado de ebriedad

Dos diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se hicieron virales en redes sociales por un video donde aparecen en aparente estado de ebriedad, lanzando frases incoherentes y groserías. El escándalo no tardó en tener consecuencias: el Comité Ejecutivo Nacional del partido anunció la remoción inmediata de uno de ellos.

PVEM remueve a dirigente de Yucatán, Harry Rodríguez, por video borracho

Los protagonistas del video son Harry Rodríguez Botello Fierro (de Yucatán) y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche. En la grabación, Rodríguez, quien hasta ayer fungía como dirigente estatal del PVEM en Yucatán, se dirigió a la cámara con una declaración futbolística que se volvió el centro de las burlas:

— Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 28, 2025

“Los dos únicos que realmente quieren a sus equipos, La Máquina y el Ame”, “Harry Gerardo Rodríguez Botella Fierro, acepto que lo que pase, vale v*rga”. Las imágenes y el contenido incoherente rápidamente se extendieron, llevando la fiesta privada al escrutinio público y legislativo.

La polémica obligó al Comité Ejecutivo Nacional del PVEM a tomar medidas drásticas. El partido anunció que Harry Rodríguez ya no está al frente de la dirigencia estatal del PVEM en Yucatán, puesto que ocupó durante 15 años, esto a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La presidencia del Comité estatal será ocupada por una mujer que cumpla con la misión, visión y valores de nuestro partido (...). Por tal razón, el órgano interno de control del Partido comunica que se ha cumplido con la temporalidad de la actual dirigencia estatal de Yucatán, por lo que el diputado Harry Rodríguez Botella Fierro no se encuentra en el desempeño de funciones de presidente”, señaló el comunicado.

El PVEM justificó la medida, señalando que busca “garantizar institucionalidad y transparencia” mientras se realiza la renovación de la dirigencia estatal. El mensaje del partido subraya que la imagen de los legisladores en estado de ebriedad resultó incompatible con la gestión partidista en funciones.