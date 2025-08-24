¿Has estado en el transporte público, en un avión o en otro lugar donde una persona escucha música o ve videos en YouTube o TikTok en su celular, pero sin audífonos? Obviamente eso resulta molesto y no hay una autoridad que ponga orden en esto, pero en Irlanda, un operador de servicio de tren anunció que habrá multas a quien lo haga.

La compañía Iarnród Éireann (Ferrocarril Irlandés) advirtió a sus usuarios que impondrá multas de 100 euros por infracciones de etiqueta al viajar, como reproducir música sin audífonos, usar vapeadores o colocar pies y bolsas sobre los asientos.

No obstante, la decisión de imponer estas sanciones económicas no es nueva, ya que están basadas en ordenanzas vigentes establecidas desde 1984, que especifican que al usar los trenes está prohibido el uso de “cualquier gramófono (...) o aparato portátil inalámbrico o de televisión para molestia de cualquier otra persona”.

¿Cómo evitar multas al viajar en tren en Irlanda?

La empresa aseguró que emprenderá una campaña para informar a sus usuarios sobre “comportamientos molestos” que afectan a las personas, entre ellas:

Mantener los asientos libres: no colocar pies o bolsas en asientos vacíos.

Usar audífonos y mantener el volumen bajo.

Mantenerse alerta al bajar del tren o salir de la estación: estar atento a los demás pasajeros, vehículos y los alrededores, especialmente en horas pico.

Tirar la basura en su lugar.

No fumar ni usar vapeadores en zonas cerradas de las estaciones.

No entrar con patines eléctricos, aunque sean plegables.

¿Por qué la gente no usa auriculares en público?

Cuando las personas no usan audífonos en público no están pensando en cómo los demás pueden verse afectados, ya “que no podrían gustarles el ruido, en que incluso (los demás) podrían oírlo”, destacó Taya Cohen, profesora de comportamiento y teoría organizacional de la Universidad Carnegie Mellon.

“Cuando nos centramos exclusivamente en el contenido que consumimos o en la interacción que tenemos. No pensamos mucho en cómo podría afectar a otras personas ni en cuán negativamente podrían verse afectadas; en que podría no gustarles el ruido, en que incluso podrían oírlo”, afirmó la especialista al medio Usa Today.

