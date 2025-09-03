VIDEO: Así es como EU atacó barco con drogas de Venezuela; lo ligan al Tren de Aragua

Estados Unidos atacó un barco con droga procedente de Venezuela en aguas internacionales del Caribe, según informaron fuentes oficiales y el presidente Donald Trump. El ataque, realizado por sorpresa y con uso de fuerza letal, dejó un saldo de 11 muertos y fue dirigido contra una embarcación vinculada al cártel Tren de Aragua.

Este operativo ocurrió después de semanas de tensiones entre el gobierno de Donald Trump, que envió buques destructores al mar Caribe con el fin de combatir al narcotráfico, y Nicolás Maduro, el dictador venezolano, quien amagó con responder si su territorio era atacado.

VIDEO de ataque militar de EU contra barco que zarpó de Venezuela

El presidente Trump confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo la acción contra “un barco que transportaba drogas ilegales con destino a Estados Unidos”, y hasta publicó un video del operativo en su perfil de la red social Truth Social.

En un mensaje, Trump advirtió: “Esto sirva de advertencia para cualquiera que considere enviar droga a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”. Además, confirmó que la misión antidrogas continuará y anticipó que habrá más operaciones similares, ya que “muchas drogas están entrando a Estados Unidos desde Venezuela”.

Por su lado, Marco Rubio, secretario de Estado, describió el ataque como un “golpe letal” en el sur del Caribe contra una embarcación con droga que había salido de Venezuela. Antes de partir a un viaje de trabajo por México y Ecuador, Rubio explicó que esa ruta desde Venezuela es “común”· para el narcotráfico. “Vamos a combatir a los carteles de droga que están inundando las calles estadounidenses y causando muertes”, afirmó.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

¿Qué dijo el régimen de Nicolás Maduro tras el ataque de EU contra un barco?

Aunque apenas hace unos días el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con declararse en armas en caso de un ataque extranjero, el hecho es que no hay, hasta el momento, una respuesta militar tras este suceso.

No obstante, Freddy Ñañez, ministro de comunicación de Venezuela, mencionó en Telegram que “parece” que Marco Rubio le mienta al presidente Donald Trump, ya que alega que el video del ataque contra el barco pareciera estar hecho con Inteligencia Artificial.

El ataque contra el navío ocurre después de que Estados Unidos desplegó buques de guerra en el caribe y tras señalamientos de que Maduro Moros es líder del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua, dos organizaciones criminales clasificadas como terroristas.