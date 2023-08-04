Habrá conferencias para revisar libros de texto de la SEP: Noticias de hoy en México y el mundo

Durante la mañanera de este viernes 04 de agosto de 2023, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que habrá conferencias para explicar el contenido de los libros de texto de la SEP, ello tras las polémicas generadas en torno a los contenidos. Por otro lado, la Interpol emitió una Ficha Amarilla por Carlos Aranda, el mexicano desaparecido en Canadá. Consulta estas y las últimas noticias de hoy a continuación.



AMLO afirma que habrá conferencias para revisar los libros de texto de la SEP

López Obrador adelantó que se llevarán a cabo conferencias de 17 a 19 de la tarde en Palacio Nacional a partir del próximo martes, a fin de ”revisar” libro por libro de la mano de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y otros especialistas.



Interpol ya busca a Carlos Aranda: emiten Ficha Amarilla

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya emitió una Ficha Amarilla para colaborar con la búsqueda de Carlos Aranda, el mexicano de 30 años, desaparecido en Canadá desde el pasado 7 de julio.



INE ordena a AMLO dejar de realizar comentarios en contra de Xóchitl Gálvez

El INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que puedan constituir violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez.



Hoy es Día Internacional de la Cerveza: ¿Qué estados producen más cerveza en México?

México les el 4° productor mundial de cerveza y uno de los mayores consumidores de esta bebida ancestral; su producción se concentra en algunos estados del país.



Hacienda sube apoyo al IEPS; precio de gasolina sigue a la baja la siguiente semana

La disminución al precio de gasolina aplicará a partir de este sábado 5 de agosto al viernes 11 de agosto 2023, debido a que Hacienda aumentó su apoyo al impuesto.



Murió Mark Margolis, actor de "Breaking Bad" y "Scarface"; ¿de qué falleció?

El hijo de Morgan Margolis, dio a conocer que el histrión de 83 años, había fallecido en el Hospital Mt. Sinai de Nueva York durante el jueves 3 de agosto, luego de atravesar una enfermedad en los últimos días, según informaron medios estadounidenses.



La Fiscalía de la CDMX informó que agentes de la PDI, en coordinación con SEMAR, detuvieron al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el caso de Ariadna Fernanda.