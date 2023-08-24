Últimas noticias de hoy: AMLO opina sobre la renuncia de la comisionada Karla Quintana

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy jueves 24 de agosto de 2023, ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante de estadía comienza en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la renuncia de Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de personas.

Además, Ucrania celebra hoy 32 años de su independencia. Mientras que de vuelta en nuestro país, los dos presuntos responsables de la muerte del perrito “Kuko”, en el Estado de México, enfrentarán su proceso en libertad.

“Cerró un ciclo”: AMLO habla sobre la renuncia de Karla Quintana

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la renuncia de Karla Quintana Osuna, quien era comisionada nacional de Búsqueda de Personas. En su conferencia matutina de este jueves 24 de agosto, el mandatario señaló que la exfuncionaria “cerró un ciclo” en la instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación.

VIDEO: Ucrania celebra el 32 aniversario de su independencia

En pleno conflicto bélico con Rusia, Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, emitió un discurso como parte del 32 aniversario de la independencia de dicha nación. En 1991, el Sóviet Supremo de la República Socialista Soviética de Ucrania aprobó la creación de un Estado ucraniano independiente.

Liberan a presuntos responsables de muerte del perrito “Kuko”

Nadia “N” y Daniel “N”, las personas que presuntamente ocasionaron la muerte al perro guía “Kuko”, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex) enfrentarán su proceso legal en libertad, tras la audiencia realizada en los juzgados de Barrientos en Tlalnepantla.

Minuto a Minuto Donald Trump se entrega en Georgia: Cambia de abogado a unas horas de su arresto

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, se entregará este jueves a las autoridades de Fulton en Georgia, acusado de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de la Unión Americana.

Planean el cierre de estaciones en la Línea 9 del Metro CDMX por hundimientos

Guillermo Calderón, director del Metro CDMX, informó que habrá cierre de estaciones de la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán, debido a que la estructura de algunos tramos presenta hundimientos de hasta 80 centímetros.

¡Habrá "estaciones cerradas!



El director del @MetroCDMX confirmó que la #Línea9 se ha hundido hasta 80 centímetros.



Aunque afirman que es segura, se prevén "arreglos.https://t.co/wF0tKkC9y8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

Emiten nueva orden de aprehensión contra César Duarte en Chihuahua

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, aseguró que su administración interrumpió un nuevo proceso penal contra César Duarte, exgobernador de la entidad. Cabe recordar que Duarte Jáquez enfrenta un proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

#Chihuahua | Este día iniciará un segundo proceso contra el exgobernador estatal, César Duarte, por #peculado de 120 millones de pesos.



📹 | Todos los detalles con @reynaldolarar. https://t.co/xIpPGGcYqQ pic.twitter.com/EllhadjsJw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2023

Canadá confirma la muerte del mexicano desaparecido Carlos Tomás Aranda

La Policía Montada de Canadá confirmó que el cuerpo encontrado el pasado 22 de agosto en Osoyoos es el de Carlos Tomás Aranda, mexicano desaparecido en ese país desde el pasado 7 de julio.

Más de 700 policías de SSC participarán en operativo de seguridad para conciertos de Taylor Swift

Más de 700 policías participarán en el operativo de seguridad por los conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift en el Foro Sol. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, anunció que realizará diversas acciones preventivas para inhibir la comisión de delitos durante los eventos masivos.