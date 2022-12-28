Emergencia en Estados Unidos, últimas noticias de México y el mundo

Comienza tu jueves con las últimas noticias de México y el mundo para este 28 de diciembre de 2022, entre las que destacan; continúa la emergencia por las nevadas en Estados Unidos y publican Reforma de Vacaciones Dignas.



Nevadas en Estados Unidos

Continúa la emergencia por las nevadas en Estados Unidos que han afectado a gran parte del país y que han dejado al menos a 60 personas fallecidas, al menos 31 en el condado de Erie, en Nueva York, incluida una atribuida a un retraso de equipos de emergencia, según el ejecutivo del condado Mark Poloncarz.



Publican reforma de Vacaciones Dignas

El pasado martes 27 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que aprueba los 12 días de descanso continuos para trabajadores, después de su primer año laborado, lo que se conoció a nivel legislativo como la reforma de Vacaciones Dignas.



20 heridos tras caída de camión en Escobedo

Al menos 20 heridos dejó la volcadura de una camión de pasajeros en el municipio de Escobedo, Nuevo León; el autobús iba lleno y cayó aproximadamente cinco metros hacia un canal debajo de un puente vehicular.

La caída causó que los pasajeros resultaran lesionados y de acuerdo con los primeros reportes, aparentemente el accidente ocurrió por exceso de velocidad.



Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra enfermo

El papa Francisco dijo que su predecesor el papa Emérito Benedicto XVI, está muy enfermo y pidió oraciones por la salud del papa Emérito de 95 años.



Murillo Karam regresa al Reclusorio Norte

El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam regresa al Reclusorio Preventivo Norte, luego de que fue dado de alta de la Torre Médica de Tepepan, después de convalecer por la cirugía de corazón que se le practicó en octubre pasado, en el Hospital de Cardiología, luego de que las autoridades consideraron que su condición permitía que fuera trasladado a la cárcel donde enfrenta su proceso.