¿Quieres estudiar una carrera abierta en la UNAM? Fechas clave para inscribirte en el SUAyED

La UNAM ha anunciado las fechas clave para el proceso de ingreso a licenciatura a través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Este sistema representa una oportunidad para aquellos que buscan flexibilidad en su formación académica y profesional. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de todo el país que cumplan con los requisitos para cursar una carrera en esta modalidad.

Para participar, los aspirantes deben cumplir con una serie de pasos y fechas límite que se detallan a continuación. El proceso inicia con el registro en línea y culmina con la publicación de los resultados, en los que los seleccionados podrán dar inicio a su proceso de inscripción.

Fechas clave para la convocatoria de la UNAM para estudiar una carrera abierta

La primera fase del proceso en este registro, que debe completarse del 11 al 19 de septiembre de 2025. Una vez que los aspirantes hayan llenado su formato de registro, el siguiente paso es realizar el pago por el derecho a examen de selección, que se podrá realizar del 11 al 22 de septiembre.

Después de completar el pago, los estudiantes deberán obtener su cita de la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital. Este trámite se llevará a cabo del 12 al 23 de septiembre.

Convocatoria 2025 de la UNAM: Fechas y pasos para aspirar a una licenciatura a través del SUAyED.|UNAM

El examen de admisión se presentará del 1 al 17 de noviembre, y los resultados se darán a conocer el 27 del mismo mes. La etapa final es la obtención de cita para el examen médico, que se realizará del 28 de noviembre al 4 de diciembre.