La policía de Brasil busca a más mujeres posibles víctimas del anestesiólogo que violó a una mujer embarazada durante el parto, y al que ya consideraron como un “criminal serial”.

De acuerdo con las autoridades, al menos 13 personas han dado su testimonio al equipo médico y cinco mujeres tienen historias similares con respecto al anestesiólogo que violó a una mujer embarazada.

El anestesiólogo, identificado como Giovanni Quintella Bezerra, ya está en la cárcel y será procesado por violar a una persona vulnerable, por lo que podría enfrentar hasta 15 años de prisión, de acuerdo con las leyes de Brasil.

Por el momento, el Consejo Regional de Medicina de Río de Janeiro, suspendió temporalmente al anestesiólogo y en caso de encontrarlo culpable le quitarán la licencia de médico.

Anestesiólogo abusa de una mujer mientras estaba dando a luz en Brasil

Anestesiólogo violó a una mujer embarazada

Una mujer de 23 años fue la primera en acusar al anestesiólogo de haberla violado mientras daba a luz a gemelos en un hospital de Brasil. La mujer indicó que experimentó una somnolencia extrema después del parto.

El marido de la mujer embarazada estaba en el quirófano durante el parto, pero, según él, el médico anestesiólogo lo invitó a salir en medio del procedimiento.

Las enfermeras comenzaron a sospechar principalmente por la cantidad de Propofol que aplicaba a las embarazadas durante la cesárea, un sedante que se usa en casos extremos, por lo que decidieron poner un celular para grabar.

"Las sedaciones no están prohibidas en obstetricia, pero necesitan orientación para ello. Se utilizan cuando se necesita complementar la anestesia”, dijo Renato Sá, médico.

En el video se puede ver que la mujer embarazada está muy sedada, a punto de dar a luz. Mientras los médicos y enfermeras comienzan la cesárea. Mientras que detrás de la sábana a menos de un metro de distancia de sus compañeros, este sujeto abusó sexualmente de ella.

El video fue entregado a las autoridades para que sea utilizado como evidencia.

