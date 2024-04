VIDEO: Agreden a activista Olimpia Coral y otras mujeres en Puebla; las amenazan de muerte

Fue a través de redes sociales, la activista Olimpia Coral Melo Cruz denunció que fue víctima de agresiones y amenazada de muerte por un grupo de sujetos cuando ella y unas amigas se encontraban en la tienda de una gasolinera en Huehuetla, Puebla.

Todo empezó porque le pidió a un sujeto que dejara de orinar en la vía pública, lo que inconformó al hombre y a sus acompañantes.

“Porque yo acabo de sufrir ahorita un accidente, un atentado. Me vinieron a golpear, me vinieron a pegar, me vinieron a amenazar de muerte, le vinieron a pegar a mi coche, Somos tres mujeres eso no se vale”, denunció en su transmisión en vivo.

¿Como fue la agresión a la activista Olimpia Coral en Puebla?

La impulsora de la llamada Ley Olimpia narró que por haber reclamado al hombre que estaba orinando en la calle, ocho sujetos a bordo de tres autos la persiguieron a ella y a otras dos mujeres y un menor de edad que la acompañaban.

La activista relató que cuando uno de los autos le dio alcance, los agresores trataron de obligarlas a bajar del vehículo, golpearon y patearon la unidad, incluso las amenazaron con poncharles las llantas al vehículo y las insultaron.

Olimpia Coral Melo viajó a Huehuetla, Puebla para dar unas conferencias, pero tras el momento de terror que vivió, se tuvo que refugiar en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla para ponerse a salvo.

Detienen a uno de los agresores de Olimpia Coral

Además, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado para señalar que la policía estatal en conjunto a la policía municipal detuvieron al hombre de 42 años de edad aunque intentó darse a la fuga.

Se trata de Israel Cuevas Pineda y la unidad en la que viajaba también fue asegurada.



Tras su denuncia en las redes sociales, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina difundió un mensaje en el que se solidarizó con la activista y anunció que había dado instrucciones para que la acompañaran policías estatales y municipales para brindarle resguardo hasta el lugar en el que paso la noche.

Refirió también que el principal agresor ya había sido detenido y puesto a disposición de las autoridades, sin embargo, Olimpia Coral le contestó con un reclamo pues advirtió que lo que le ocurrió a ella no era un hecho aislado.

“Gobernador @SergioSalomonC tenemos mucho que decirle, esto no es un hecho aislado. Acá en la Sierra Nororiental les pasa a las mujeres y ellas no tienen el alcance que yo tengo”, dice el mensaje enviado al gobernador por la impulsora de la Ley que castiga la violencia digital contra las mujeres.

Inmediatamente después de que denunció los hechos ocurridos en #Huehuetla a través de las redes sociales, acudieron elementos de la policía estatal y municipal para resguardarla, y acompañarla al… — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) April 11, 2024

Olimpia Coral Melo interpuso una denuncia contra su agresor ante las instancias ministeriales.

“Aquí seguimos resguardadas en la Universidad Intercultural en la enorme casa comunitaria y aquí estuvimos por eso nos mantuvimos a salvo, creo yo que la seguridad que el municipio que no nos brindó nos la brindó la universidad”, dijo.

La activista narró que además de la agresión de la que fueron víctima, cuando denunciaron y pidieron ayuda, los elementos de la policía tardaron “muchísimo” en llegar.

Lamentó que las mujeres que se atreven a denunciar este tipo de intimidaciones y violencia tienen que vivir un “viacrucis” al tener que viajar al municipio de Zacatlán o a Puebla capital para presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.