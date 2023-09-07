VIDEO: Cerditos se refugian en techos por las inundaciones en Brasil

Un ciclón tropical dejó devastado partes del sur de Brasil, hasta el momento se contabilizan 36 personas muertas y decenas de casas destruidas. En los videos que circulan en redes sociales se puede ver el nivel de destrucción, algunos animales tuvieron que subir a los techos para mantenerse a salvo de las inundaciones.

El ciclón desató fuertes lluvias que causaron inundaciones, por lo que varias zonas en el estado de Rio Grande do Sul quedaron bajo el agua, por lo que se encuentran en alerta por más inundaciones.

Equipos de rescate acudieron a las zonas afectadas en busca de cadáveres o personas a las que pudieran rescatar, incluso algunos animales.

Cerditos quedan en techos para refugiarse de inundaciones

Los animales también sufren las consecuencias de los fenómenos naturales, ya que en muchas ocasiones se quedan atrapados en medio de las inundaciones, lluvias sismos y hasta de los incendios. Tal es el caso de un cerdos y una oveja que sufrieron los estragos del ciclón en Brasil.

🇧🇷 | Un grupo de cerdos se refugia en un techo por las inundaciones causadas por el ciclón que golpeó Rio Grande do Sul, en Brasil. pic.twitter.com/McYqzhERwF — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 6, 2023

Durante las labores de rescate, los socorristas encontraron a un grupo de cerditos que estaba sobre el techo de una casa para refugiarse de la inundaciones, ya que el agua rodeaba toda la casa. El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Oveja queda atrapada en cables de luz tras inundaciones en Brasil

En otro clip, aparece una oveja que también quedó atrapada por las inundaciones en Brasil, sin embargo, este animalito quedó colgando de los cables de luz en una zona residencial.

🇧🇷 | BRASIL: La intensidad de la tormenta en Rio Grande do Sul fue tan grande que provocó escenas increíbles, como la de una oveja colgada de un cableado eléctrico.



En las imágenes se observa que la oveja se encontraba colgada en la Avenida Fernando Ferrari, la cual quedó… pic.twitter.com/8UcVspdD0p — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 6, 2023

Imágenes de drones mostraron camiones encima de casas y destrucción en la pequeña ciudad de Mucum, una de las más afectadas. Ciudades cercanas como Lajeado y Roca Sales también se han visto gravemente afectadas.

Las inundaciones en Rio Grande do Sul fueron las últimas de una serie de desastres de este tipo que han afectado recientemente a Brasil , donde más de 50 personas murieron en el estado de Sao Paulo a principios de este año después de que lluvias masivas provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones.

