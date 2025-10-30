¡Le quisieron aplicar la del “Mayo” Zambada! EU intentó convencer al piloto de Maduro para que lo entregara

Estados Unidos quiso aplicar la misma estrategia para la detención del "Mayo" Zambada al dictador Nicolás Maduro, esto al tratar de convencer a su piloto de avión de aterrizar en un punto donde el país americano pudiera detenerlo.

A cambio de la detención, Estados Unidos ofrecería una recompensa millonaria y refugio para su familia.

El comienzo de la operación

La operación comenzó en abril del 2024 cuando un informante se presentó en la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana con información crucial: dos de los aviones de la flota presidencial de Maduro estaban allí, sometidos a costosas reparaciones.

El caso fue asignado a Edwin López, un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) con base en Washington y experiencia en operaciones especiales y redes criminales.

The federal agent had a daring pitch for Nicolás Maduro’s chief pilot: All he had to do was surreptitiously divert the Venezuelan president’s plane to a place where U.S. authorities could nab the strongman. pic.twitter.com/h8H1KJIXuS — The Associated Press (@AP) October 28, 2025

López viajó a la República Dominicana en julio de 2024, donde contactó al principal piloto de Maduro, el General Bitner Villegas.

BREAKING:



🇺🇲🇻🇪 CIA tried to recruit Venezuelan President Nicolás Maduro’s personal pilot, Gen. Bitner Villegas, to divert Maduro’s jet so US so the authorities could kidnap him - AP



AP investigation reveals that U.S. Homeland Security agent Edwin Lopez, a retired Puerto Rican… pic.twitter.com/TgAnL62Y3t — Megatron (@Megatron_ron) October 28, 2025

López le presentó a Villegas un plan audaz: desviar discretamente el avión presidencial a un país controlado por Estados Unidos, como República Dominicana, Puerto Rico o la Base Naval de Guantánamo, Cuba, para que Maduro fuera arrestado.

A cambio, López le prometió a Villegas que no solo se convertiría en un hombre muy rico, sino que también recibiría un nuevo comienzo y protección para él y su familia en Estados Unidos.

Feds tried to lure Nicolás Maduro’s pilot into betraying Venezuelan leader https://t.co/8AqY3mMwdF pic.twitter.com/RdGuBcrF3D — New York Post (@nypost) October 28, 2025

Seguimiento del operativo

Villegas no aceptó de inmediato, pero tampoco rechazó categóricamente la oferta. Un movimiento clave fue que le dio a López su número de teléfono personal antes de irse.

Durante los siguientes 16 meses, incluso después de que López se retirara del gobierno en julio de 2025, el agente continuó presionando a Villegas a través de aplicaciones de mensajería cifrada.

A US agent attempted to bribe Venezuelan President Nicolás Maduro’s pilot to divert his plane as part of a 16-month covert operation that ultimately failed. pic.twitter.com/mu3Kf843Vp — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2025

El NO definitivo

En septiembre de 2025, Villegas finalmente reaccionó de forma hostil a la presión. En un mensaje de texto, calificó a López de "cobarde" y sentenció: "Los venezolanos somos de otra calaña... Lo último que somos es traidores." Villegas procedió a bloquear el número de López.

De acuerdo con agencias de noticias internacionales, tiempo después un aliado de la oposición en EU (Marshall S. Billingslea) publicó en la red social X un mensaje de cumpleaños a Villegas, acompañado de una foto tomada de la reunión secreta en República Dominicana.

Este acto fue interpretado como un intento de sembrar dudas sobre la lealtad de Villegas dentro del círculo de Maduro.