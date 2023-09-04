VIDEO: ¡No es CDMX! Captan inundación en Metro de Madrid, España

Las lluvias torrenciales que cayeron este fin de semana en España provocaron inundaciones en diversidad de regiones, así como un saldo de dos personas muertas.

En imágenes captadas por usuarios del Metro de Madrid es posible apreciar como una cortina de agua cae al frente de uno de los vagones del subterráneo de la capital española, mientras el líquido comienza a filtrarse por el piso de dicho transporte y otros pasajeros se apartan de la zona y graban o toman fotografías con sus teléfonos celulares.

Las afectaciones principales fueron reportadas en la Línea 5, que corre de Alameda de Osuna a Casa de Campo. La mañana de este lunes, otras líneas como la 3, 6 y 7 presentaron problemas, pero reiniciaron operaciones tras unas horas.

Conexiones de trenes de lata velocidad entre Madrid y Andalucía, hacia el sureste español, estuvieron cerrados y reiniciaron operaciones este lunes, aunque los trenes operaban a velocidades menores a la normal.

Buscan a dos personas desaparecidas en el suroeste de Madrid

Justo en la región madrileña, las autoridades atendieron cerca de mil 200 incidentes, mientras que bomberos y oficiales de la policía realizan la búsqueda de un hombre perdido en el área rural de Aldea del Fresno, al suroeste madrileño.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, aseguró que bomberos buscan a un padre de familia desaparecido en Aldea del Fresno y a otra persona en Villamanta. Agregó que la zona suroeste es la más afectada y han caído tres puentes. Por ello, la mandataria local aseguró que pedirá la declaración de zona gravemente afectada.

🚨 La Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en los municipios afectados por la #DANA.



🔴 @IdiazAyuso ha visitado #AldeaDelFresno, uno de los puntos más afectados de la región. pic.twitter.com/KviSmwNZCT — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 4, 2023

Dos personas murieron cerca de Toledo, España

La gran cantidad de precipitaciones convirtió las calles en ríos de lodo que arrastró contenedores de basura en Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia, mientras que en otras regiones cayó granizo.

Siguen los efectos de la DANA afectando a las calles del Casco Histórico de #Toledo. pic.twitter.com/B4XVNvpvwP — Dan ™ (@dtorresmayoral) September 3, 2023

La policía española reportó que dos personas fallecieron en un área rural cercana a la ciudad de Toledo, de acuerdo con la agencia Reuters.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología bajó la alerta de precipitaciones a color amarillo, después de que el domingo estuviera en colores naranja y rojo debido a la DANA, siglas de la Depresión Aislada en Niveles Altos.