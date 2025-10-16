VIDEO: Momento exacto en que guardia salva a mujer de ser arrollada por el tranvía en Turquía

En Kayseri, Turquía, una mujer estuvo a segundos de sufrir un accidente mortal cuando intentó cruzar las vías de un tranvía sin darse cuenta de que la unidad se aproximaba hacia ella.

La rápida reacción de un guardia de seguridad le salvó la vida; pues de haber tardado unos segundos más, la historia habría terminado en tragedia.

Kayseri, Turquía: Mujer casi es atropellada por el tranvía

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los hechos ocurrieron durante la mañana del 14 de octubre en la Plaza de la República, una zona céntrica y muy transitada de Kayseri.

El video muestra como la mujer intenta cruzar las vías sin mirar hacia los lados y sin notar que el convoy se acercaba a toda velocidad a la estación.

En ese momento, el guardia de seguridad, que hacía una revisión de rutina en la línea amarilla de seguridad, se da cuenta de la situación y estira su brazo para detenerla.

Con todas sus fuerzas, el hombre la jala a pocos metros de que la unidad rozara con la mujer, quien no logra sostenerse y cae al suelo, visiblemente asustada.

A young woman in Turkey Kayseri, who didn’t notice the approaching tram, was saved at the last moment by a security guard. pic.twitter.com/9cXK7e1omU — Şems Özkök (@semsozkok) October 14, 2025

Turquía pide a los pasajeros no viajar distraídos; revela más videos del momento

Luego de que el momento se volviera viral en el país, Kayseri Transportation, la empresa operadora, compartió diferentes ángulos con el fin de concientizar a las personas.

Más tarde, la empresa emitió un comunicado en el que agradeció al guardia por su rápida acción, pero también invitó a los usuarios a ser más cuidadosos.

“Este incidente es un recordatorio para todos. Pedimos a nuestros pasajeros que estén atentos y conscientes en las zonas de tranvía. Caminar con audífonos puede evitar que escuchen las alertas sonoras y pone en riesgo su vida”, señalaron.

También recordaron la importancia de cruzar por las zonas señaladas, mirar en ambas direcciones y no confiarse cuando se transita por zonas ferroviarias activas.

Por otra parte, la municipalidad de Kayseri reconoció al hombre por su atención y responsabilidad. Gracias a su rápida reacción, la mujer no sufrió lesiones y fue puesta a salvo en cuestión de segundos.

