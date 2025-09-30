VIDEO: Influencer chino muere en accidente de helicóptero; esto pasó

Un influencer chino murió después de que el helicóptero ultraligero se desplomara y se incendiara durante su último viaje en una zona boscosa.

Se trata de Tang Feiji, un creador de contenido en internet quien incluso se tomó el tiempo de grabar y emitir su prueba en directo a través de sus redes sociales.

VIDEO: Así cayó el helicóptero fabricado por influencer en China

La tragedia sucedió el 27 de septiembre de 2025, cuando el influencer piloteaba su helicóptero ultraligero, pero de pronto perdió el control y cayó al suelo en una zona boscosa.

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Los videos compartidos en redes sociales locales como Douyin, una versión china de TikTok, muestran cómo Tang Feiji despegó con su aeronave ligera, voló por unos metros, pero de repente se desplomó y ocurrió un incendio. Cientos de personas veían la transmisión en vivo al momento del accidente. Las autoridades aseguran que el impacto no causó daños a la zona local.

En videos anteriores, el influencer aseguró que pagó 350 mil yuanes por el helicóptero, poco más de 900 mil pesos. Además, aseguró que el helicóptero podía alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora y una altitud de 600 metros.

Feiji tenía más de 100 mil seguidores en su perfil de Douyin. Algunos de ellos, al ver lo que sucedió en sus pantallas, hicieron comentarios como “sálvenlo” o “llamen a emergencias”.

El influencer fue declarado muerto en el lugar. No llevaba un paracaídas o un casco al momento del accidente. Las autoridades locales ya investigan el hecho.

¿Cuánto había practicado el influencer con su helicóptero?

Después de tener sólo seis horas de práctica, Tang Feiji aseguró a sus seguidores que se sentía listo para volar y alegó que no necesitaba una licencia de piloto para operar aeronaves ultraligeras.

Medios locales reportan que el creador de contenidos había indicado anteriormente que su aeronave había sufrido una falla en el indicador de combustible en al menos dos veces en el 2024, lo que causó que cayera de 9 metros de altura en cada ocasión.

Tras la muerte de Feiji, sus perfiles de redes sociales fueron cambiadas a privadas, sólo para los seguidores que ya lo tenían agregado.

