Reposición de placas en Edomex: Guía paso a paso para 2025
¿Perdiste o dañaste tus placas? En Edomex puedes reponerlas fácilmente; te explicamos paso a paso cómo hacer el trámite y la reposición sin complicaciones.
Si perdiste o te robaron las placas de tu vehículo, no te preocupes. En el Estado de México existe un procedimiento sencillo para reponerlas y seguir circulando sin problemas. A continuación te explicamos cómo hacer la reposición de placas en Edomex 2025, los requisitos y los costos actualizados para este año.
Obtener la constancia de extravío o robo
Lo primero que debes hacer es tramitar una constancia de extravío o robo; este documento se genera de manera digital y sirve como respaldo legal para continuar el proceso.
Solo necesitas llenar un formulario en línea y adjuntar tu identificación oficial escaneada. Una vez enviado, recibirás la constancia en tu correo electrónico; este trámite es gratuito y se completa en pocos minutos.
Solicitar el cambio de placas
Con la constancia en mano, podrás continuar con la solicitud de reposición de placas en Edomex 2025. El proceso puede hacerse completamente en línea: basta con ingresar tus datos vehiculares, validar la información en el REPUVE, aceptar el aviso de privacidad y proporcionar un correo electrónico para recibir la autorización y el formato de pago.
Documentos necesarios:
- Identificación oficial vigente.
- Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Constancia de robo o extravío de placas.
- Comprobante de pago del trámite.
- En caso de autos antiguos, certificado técnico o constancia especial.
Costo del trámite en 2025
El precio varía según tu situación fiscal: además del costo base, es importante considerar si tu vehículo presenta adeudos de tenencia o verificación, pues estos deben liquidarse antes de continuar con el trámite.
El sistema te mostrará el monto total actualizado y las opciones de pago disponibles en bancos o tiendas autorizadas.
- Sin adeudos: $447 pesos para autos y $333 pesos para motocicletas.
- Con adeudos: $894 pesos para autos y $666 pesos para motos.
Siguiendo estos pasos podrás realizar la reposición de placas en Edomex 2025 de forma rápida, legal y sin contratiempos. Cumplir con los requisitos te evitará multas y te permitirá mantener tu vehículo en regla ante las autoridades estatales.