VIDEOS | Tragedia en Eslovaquia: choque de trenes deja más de 60 heridos

Dos trenes protagonizaron un terrible choque este lunes 13 de octubre de 2025 en la parte oriental de Eslovaquia, lo que causó el descarrilamiento de una locomotora y un vagón, informaron la policía y los servicios médicos de emergencia de la localidad. Al menos 66 personas resultaron heridas, pero no se reportaron fallecidos en el incidente.

Impacto y atención médica tras el choque en Eslovaquia

El choque ocurrió cerca de un túnel en las proximidades del pueblo de Jablonov nad Turnou, aproximadamente a 55 kilómetros al oeste de Košice, la ciudad principal de la región oriental de Eslovaquia. Los trenes llevaban alrededor de 80 pasajeros en total, quienes quedaron atrapados tras el accidente.

Los servicios médicos de emergencia detallaron que 16 de los heridos presentan lesiones moderadas o graves, mientras que al menos 50 personas tienen heridas leves. Tras el incidente, las autoridades enviaron dos helicópteros y varias ambulancias para atender a los afectados.

🚨🇸🇰 Tragedia en Eslovaquia: dos trenes chocan a alta velocidad, dejando más de 100 heridos.



El accidente ocurrió cerca de Rožňava; algunos pasajeros siguen atrapados entre los restos mientras se investigan posibles fallas humanas. #Slovakia #TrainCrash #BreakingNews #Europe pic.twitter.com/6Ml8IldTng — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 13, 2025

Detalles del choque y acciones de rescate

La policía publicó en Facebook imágenes del lugar mostrando los restos de los trenes: una locomotora y un vagón fuera de las vías, tirados al costado de una montaña. Equipos de rescate y paramédicos atendieron rápidamente a los pasajeros y empleados afectados.

En un inicio, la emisora local TA3 reportó que al menos 20 heridos llegaron a hospitales locales, los cuales activaron planes de trauma para brindar la mejor atención médica posible.

BREAKING 🔴



Two passenger trains collided in Slovakia, injuring about 100 people. Local rescue services report that several passengers are still trapped in the wreckage, according to Zdopravy. pic.twitter.com/dWZlF6MuRE — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025

¿Qué dijo la empresa de ferrocarriles de Eslovaquia?

La compañía de ferrocarriles de Eslovaquia informó que los trenes colisionaron en un punto donde las vías se cruzan y se unen en una sola línea, aunque aún se desconoce la causa del accidente, que está bajo investigación.

“En este momento, la prioridad es el rescate y la evacuación de nuestros pasajeros y empleados”, destacó la empresa en un comunicado oficial, mientras las autoridades policiales continúan con las labores para esclarecer las circunstancias del incidente.

