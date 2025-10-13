Hamás libera a rehenes de Israel: Últimas noticias del fin de la guerra hoy 13 de octubre de 2025
Este lunes ocurre la liberación de todos los rehenes israelíes que tenía Hamás; Donald Trump viajó hoy a Israel para supervisar el fin de la guerra.
Este lunes 13 de octubre de 2025, a poco más de dos años del inicio de la guerra entre Israel contra el grupo terrorista Hamás, ocurrió la liberación de rehenes que tenía el grupo extremista tras el ataque sucedido el 7 de octubre de 2023, esto como parte del plan para poner fin al conflicto propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EN VIVO
Hamás libera a todos los rehenes israelíes
Hamás ya liberó a todos los rehenes israelíes vivos que tenía en su poder. Los liberaron en grupos y el último fue de 13 integrantes. Todos los rehenes son 20 hombres.
Después de 738 días, los siete secuestrados ya están en manos de las FDI y en camino a encontrarse con sus familias.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 13, 2025
Ya no hay secuestrados israelíes vivos en manos de Hamás. pic.twitter.com/jbutme3VbV