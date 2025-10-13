Logo InklusionSitio accesible
Hamás libera a rehenes de Israel: Últimas noticias del fin de la guerra hoy 13 de octubre de 2025

Este lunes ocurre la liberación de todos los rehenes israelíes que tenía Hamás; Donald Trump viajó hoy a Israel para supervisar el fin de la guerra.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Rodrigo Lema

El rehén israelí liberado, Alon Ohel, viaja en un helicóptero con su familia, después de haber estado retenido en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, como parte de un intercambio de prisioneros y rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en un lugar desconocido, el 13 de octubre de 2025.
Alon Ohel, uno de los rehenes israelíes en manos de Hamás, fue liberado hoy. |FDI vía Reuters.

Este lunes 13 de octubre de 2025, a poco más de dos años del inicio de la guerra entre Israel contra el grupo terrorista Hamás, ocurrió la liberación de rehenes que tenía el grupo extremista tras el ataque sucedido el 7 de octubre de 2023, esto como parte del plan para poner fin al conflicto propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EN VIVO

Hamás libera a todos los rehenes israelíes

Hamás ya liberó a todos los rehenes israelíes vivos que tenía en su poder. Los liberaron en grupos y el último fue de 13 integrantes. Todos los rehenes son 20 hombres.

