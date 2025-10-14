Un avión de pasajeros tuvo que abortar su aterrizaje en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y realizó una maniobra de ida al aire para evitar algún incidente mayor.

Esto sucedió el viernes 10 de octubre de 2025, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La aeronave, un Airbus A320neo, volvió al aire después de que el piloto recibió una instrucción equivocada por parte de la torre de control, lo que presuntamente habría provocado un impacto con otro avión que estaba en la pista.

El piloto retomó el vuelo y evitó una catástrofe, en momentos en los cuales la seguridad aérea de Estados Unidos está en entredicho, debido al cierre del gobierno debido a que el congreso de dicho país no ha aprobado el presupuesto para el siguiente año.

🚨 Close call caught live! As an Alaska Airlines 737 MAX 9 took off from runway 25R at LAX, a Volaris A320neo went around on 25L after a delayed response with the tower — sending both jets in the same direction! All captured live on the 24/7 Airline Videos Live broadcast at… pic.twitter.com/nQNQmxa18h — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) October 11, 2025

Maniobra de “Go Around” o “Ida al Aire": ¿Es realmente peligrosa para los pasajeros?

Aunque como pasajero de un avión pueda sonar peligroso y repentino que la aeronave vuelva a tomar vuelo después de que el piloto anunció que aterrizaría en el aeropuerto, esta maniobra es completamente segura y hasta rutinaria.

La acción cuando el avión vuelve a tomar vuelo es conocida como “maniobra de ida al aire” o “go around”, en inglés, y consiste cuando el piloto aborta el aterrizaje, ya sea por decisión propia o por indicación de la torre de control y retoma el vuelo de nuevo para intentar un aterrizaje en condiciones seguras.

El go around es una maniobra de rutina, ya que al menos en 2024, en promedio, sucedió más de tres veces al día en las terminales aéreas estadounidenses, aseguró a la cadena CNN Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

¿Por qué sucede? Las razones que explica la FAA para abortar un aterrizaje

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos explica que existen varios escenarios por los que ocurre una maniobra de ida al aire, entre ellas:

La pista está ocupada, por ejemplo, por otro avión o vehículos.

o vehículos. Condiciones climáticas adversas, como un cambio imprevisto en la velocidad del viento.

El avión no está alineado con la pista.

no está alineado con la pista. Velocidad o altitud equivocada al momento de aterrizar.

Cuando un avión hace un go around, los pasajeros podrían percibir que es algo repentino, debido a que el piloto no se los anuncia. No obstante, la misión de los pilotos es siempre realizar un aterrizaje con seguridad. Este tipo de maniobras son rutinarias y los pilotos las practican en simuladores constantemente.

