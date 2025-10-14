Mujer venezolana es capturada tratando de robar un vestido de 12 mil pesos en Perisur

Una mujer de nacionalidad venezolana fue detenida por la Policía Bancaria e Industrial (PBI) después de ser sorprendida mientras intentaba robar un vestido de lujo con un valor aproximado de 12 mil pesos de una tienda departamental ubicada en la plaza de Perisur, dentro de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

La presunta ladrona fue descubierta por el personal de seguridad del establecimiento, quienes la retuvieron y solicitaron el apoyo de las autoridades.

¿Qué pasó en Perisur? Así fue el intento de robo de un vestido

El incidente ocurrió en una tienda departamental ubicada sobre el Periférico Adolfo López Mateos, en la colonia Insurgentes Cuicuilco. Una empleada del área de Prevención de Pérdidas del comercio solicitó el apoyo de los oficiales de la PBI que resguardaban la plaza.

La trabajadora les informó que tenía bajo custodia a una mujer que, momentos antes, había intentado salir de la tienda sin pagar la mercancía que llevaba oculta.

“La detención se registró cuando los uniformados asignados a la seguridad y vigilancia en una tienda departamental localizada en el Periférico Adolfo López Mateos, de la colonia Insurgentes Cuicuilco, fueron requeridos por una empleada del área de Prevención de Perdidas del establecimiento”, señaló la Policía en un comunicado.

#CDMX | Una mujer venezolana fue detenida luego de robar un vestido de 12 mil pesos de una tienda departamental en la alcaldía #Coyoacán. pic.twitter.com/WChT0uc26l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Descubren vestido de 12 mil pesos en mujer venezolana

Al realizarle una revisión a la sospechosa, se le encontró un vestido color rosa con pedrería, del cual no pudo comprobar su compra con el ticket de pago correspondiente. El valor de la prenda fue estimado en aproximadamente 12 mil pesos, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) a través de un comunicado.

A petición de la representante legal de la tienda, la mujer de 35 años, quien se identificó como ciudadana venezolana, fue detenida formalmente. Tras informarle sus derechos, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación por el delito de robo a negocio.