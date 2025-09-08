¡A plomazos! Captan a sujeto disparando contra fachada de una casa en San Luis Potosí

Un hombre fue captado en video mientras disparaba en repetidas ocasiones contra una vivienda ubicada en la avenida Libertad y calle San Marcelo en San Luis Potosí.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del 7 de septiembre, según registraron las cámaras de seguridad del área.

VIDEO: Hombre balea fachada de vivienda en San Luis Potosí

Las imágenes difundidas por cámaras de seguridad muestran a un hombre de gorra blanca, camisa con rayas negras y jeans, gritando a la par que arroja piedras a la fachada de una casa.

En el video se puede escuchar cómo dice groserías, mientras saca un arma de fuego y empieza a disparar a diestra y siniestra.

Reportes extraoficiales indican que había otra persona involucrada, quien también habría atacado la vivienda. Tras los disparos, se observa cómo salen llamas de la vivienda.

Esto provocó alarma entre los vecinos, quienes de inmediato solicitaron mayor presencia policial para evitar que se repitan ataques similares.

Fiscalía investiga ataque a vivienda en San Luis Potosí

Hasta el momento, las autoridades locales no han brindado información adicional sobre el caso ni sobre la posible relación entre el agresor y los propietarios del inmueble.

El dueño de la vivienda afectada acudió ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para interponer la denuncia correspondiente, con el objetivo de que se investigue el ataque y se identifique al responsable.

Incremento de la percepción de inseguridad en San Luis Potosí

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad en la entidad ha mostrado un aumento significativo en los últimos meses.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el porcentaje de personas que consideraron que su ciudad es insegura pasó de 71.9% a 72.4%, lo que representa un incremento de 0.5%.

La ENSU también indica que ha aumentado el número de personas mayores de edad que han experimentado conflictos o enfrentamientos directos con vecinos, compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos comerciales o autoridades de gobierno.

Tras el ataque en la avenida Libertad, los habitantes de la zona hicieron un llamado a las autoridades para incrementar los patrullajes y reforzar la seguridad.