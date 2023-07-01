VIDEO: Tornado arrasa en Alberta, Canadá

Un gran tornado arrasó con el poblado de Alberta, Canadá, dejó varios heridos y decenas de casas dañadas en el condado de Mountain View, por lo que las autoridades canadienses activaron una alerta de emergencia que incluyó a Didsbury, Olds y Carstair.

RCMP de Alberta solicitó a las personas encontrar un refugio debido al tornado. Horas más tarde la alerta fue cancelada y se informó que no se registraban heridos ni muertos tras el paso del fenómeno.

Añadieron que por el momento se desconoce la cantidad de daños materiales que provocó el paso del tornado, sin embargo, dos casas sí sufrieron daños muy severos.

Video del tornado en Alberta, Canadá

En redes sociales circuló un video en el que se ve el enorme tornado dando vueltas y arrasando con todo a su paso. La persona que grabó el video tomó algunas imágenes de la altura que alcanzó.

En el clip se escuchó que el tornado golpeó casas y granjas a medida que avanzaba, además, se alcanzó a ver escombros y tierra volando debido a la potencia de este.

🇨🇦 | LO ÚLTIMO: Un gran tornado golpea Alberta, Canada, hiriendo a varias personas. pic.twitter.com/K6bhR4DxNf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 1, 2023

El tornado azotó a Canadá justo cuando el país celebraba su día nacional con desfiles y varias actividades alrededor del país. Un ballet sincronizado en False Creek de Vancouver deleitó a los canadienses

Los capitanes de ferry de False Creek han estado realizando coreografías en el Día de Canadá durante más de 30 años.